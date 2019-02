SINGAPURA - Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) mengumumkan menaikkan tarif denda bagi pengendara motor, pengguna sepeda dan pejalan kaki per April 2019.

Aturan dikeluarkan sebagai upaya pencegahan karena semakin meningkatnya tren pelanggaran lalu lintas di Singapura.

"Penting untuk menghentikan mengemudi yang tidak berkendara dengan aman, sebelum kecelakaan serius terjadi dan orang-orang terbunuh atau terluka," demikian rilis MHA dalam laman resminya.

Mengutip Deutsche Welle (DW), denda bagi para pengendara motor di Singapura terakhir kali dikaji tahun 2000.

Akun Twitter @Sanjiv_Janjire menampilkan secara rinci dengan yang harus dibayar pelanggar.

Pengemudi yang memutar balik melalui lokasi yang dilarang akan kena denda maksimal 100 Dolar Singapura atau sekitar Rp1 juta.

Sebagai perbandingan, pengemudi kendaraan berat dapat dikenai denda hingga 150 dolar Singapura atau berkisar Rp1,5 juta.

The new traffic offence fine structure in Singapore. Even the earlier fines are 10 times more stringent than what we have. Hope authorities take a look to curb the growing menace of traffic violations ⁦@bandrabuzz⁩ ⁦@BandraOnline⁩ ⁦⁦⁦@ShelarAshish⁩ pic.twitter.com/NdIez76r0c — SanJ (@Sanjiv_Janjire) 22 Februari 2019