JAKARTA - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) langsung memperkenalkan produk MPV terbarunya all new Livina ke masyarakat Bandung, setelah resmi meluncurkannya di Jakarta.

Namun kehadirannya di Bandung akan sedikit berbeda dengan di Jakarta, dimana Nissan all new Livina memiliki banderol yang cukup mahal dibanding pasar automotif yang ada di Jabodetabek.

Jika membandingkan daftar harga yang terdapat di Bandung, Nissan all new Livina mengalami kenaikan rata-rata sekira Rp3 juta-an. Untuk tipe tertingginya all new Livina VL matik banderol di Jakarta Rp261,9 juta, sedangkan harga di Bandung mencapai Rp265 juta.

Selisih kenaikan harga antara di Jakarta dan Bandung diperkirakan sebagai biaya pengiriman unit dari pabrik Nissan ke Bandung. Namun kisaran kenaikan harga yang cukup tinggi tentu tak hanya terkait biaya pengiriman yang dibebankan kepada konsumen di Bandung.

Berikut harga all new Livina di Jakarta dan Bandung:

Harga on the road Jakarta:

1. All New Livina E MT: Rp198,8 juta

2. All New Livina EL MT: Rp223 juta

3. All New Livina EL AT: Rp233 juta

4. All New Livina VE AT: Rp249,9 juta

5. All New Livina VL AT: Rp261,9 juta

Harga on the road Bandung:

1. All New Livina E MT: Rp201,5 Juta

2. All New Livina EL MT: Rp225,5 juta

3. All New Livina EL AT: Rp236 juta

4. All New Livina VE AT: Rp252,5 juta

5. All New Livina VL AT: Rp265 juta

