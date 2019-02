SURABAYA - New Honda Civic Turbo diperkenalkan pada masyarakat Kota Surabaya di Fashion Atrium Pakuwon Mall, Jumat (22/2/2019) malam. New Honda Civic ini menawarkan standar keselamatan tertinggi di kelasnya Iewat hadirnya berbagai fitur-fitur keselamatan pasif dan aktif.

Teknologi rangka orisinal G-Force Control (G-CON), dan ACETM memberikan perlindungan menyeluruh pada kabin penumpang, meskipun bertabrakan dengan kendaraan yang berbeda ukuran. Bodi All New Civic juga dirancang dengan pedestrian protection yang dapat meredam energi dan meminimalkan cedera pada pejalan kaki.

Ketika terjadi tabrakan, prestensioner seatbelt dan load limiter berfungsi mengurangi tekanan yang berlebih pada bagian dada, sekaiigus memastikan posisi tubuh tepat pada airbag yang mengembang. New Civic juga dilengkapi 6 buah airbag untuk mengurangi resiko cedera pada pengemudi dan penumpang.

"Sementara ISOFIX dan Tether berfungsi untuk pengait kursi bayi di kursi belakang kendaraan dalam menunjang keselamatan," terang Marketing and After Sales Service Director Honda Surabaya Center, Wendy Minaharja, pada wartawan.

Menurutnya, fitur keselamatan lainnya juga meliputi Electric Parking Brake yang memberi kemudahan dalam mengaktifkan rem parkir cukup dengan satu sentuhan, dan Auto Brake Hold untuk menahan rem secara otomatis ketika kendaraan berhenti sempuma pada saat tanjakan atau turunan untuk menghindari mobil meluncur tanpa menginjak rem terus-menerus.

Selain itu, New Civic juga telah dilengkapi dengan fitur lain seperti Hill Start Assist, Vehicle Stability Assist, sistem pengereman Anti-lock Braking System (ABS) + Electronic I Brake-force Distribution (EBD), Brake Override System, hingga Emergency Stop Signal.

New Honda Civic 1.5L Turbo tersedia dalam 5 wama yaitu Lunar Silver Metallic, Modem Steel Metallic, Crystal Black Peari, Platinum White Pearl serta wama baru untuk New Honda Civic yaitu Rallye Red. New Honda Civic 1.5L Turbo ditawarkan dengan harga Rp 522.300.000,(Harga untuk on the road wilayah Surabaya dan juga BBN Mobil Pertama tahun 2019. Untuk warna Metallic dan Pearl dikenakan penambahan biaya Rp 2.000.000).

"Seperti produk Honda lainnya, New Honda Civic juga dilengkapi dengan fasilitas purna jual yang meringankan biaya operasionalnya, antara lain paket gratis biaya jasa perawatan berkala hingga 50. 000 km atau 4 tahun," ungkapnya.

Selain itu terdapat juga paket hemat untuk suku cadang perawatan berkala 4 tahun / 50 000 km atau 8 tahun / 100. 000 km, yang memberikan keuntungan harga lebih terjangkau dan bebas kenaikan harga.

President Direktor Honda Surabaya Center, Ang Hoey Tiong, menyatakan New Honda Civic Turbo hadir dengan kemewahan dan citra sporty yang semakin terasa pada penyegaran terbaru, baik pada desain eksterior dan interior. Sebagai produk dengan reputasi besar di Indonesia maupun negara lain.

"Kami berharap penyegaran ini dapat memberikan konsumen rasa superiority dalam berkendara lebih lagi," papar Ang Hoey Tiong.

Disamping mengenalkan New Honda Civic Turbo, Honda juga meluncurkan New Mobilio yang tampil dengan berbagai penyegaran pada eksterior serta beberapa fitur baru pada interior.

