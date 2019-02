SURABAYA - New Honda Mobilio telah diperkenalkan pada warga Kota Surabaya. Namun tidak banyak melakukan penyegaran dibandingkan dengan Avanza baru. Meskipun begitu, masyarakat yang melihat peluncuran New Honda Mobilio di Pakuwon Mall, Surabaya tetap banyak tertarik.

Sebab New Honda Mobilio telah melakukan penyegaran pada eksterior serta beberapa fitur baru pada interior. Desain baru Honda Mobilio ini semakin sporty dan stylish. Kemudian ditawarkan harga yang sama dengan model sebelumnya alias tidak ada kenaikan.

Salah seorang pengunjung di Fashion Atrium Pakuwon Mall, Joko Susilo, menyatakan new honda mobilio sangat bagus meskipun sedikit melakukan penyegaran pada eksterior dan fiturnya. Sehingga mobil ini memberikan nilai lebih dalam mobilitas sehari-hari. Apalagi masih mempertahankan powerful performance yang irit bahan bakar.

"Eksterior lebih sporty dan dinamis serta dilengkapi dengan fitur-fitur kenyamaan berkendara. Apalagi untuk harganya tidak mengalami perubahan. Itu yang membuat saya tertarik dengan honda mobilio yang baru," ucap Joko.

Menurut Joko, untuk keselamatan pengendara sangat aman. Karena New Honda Mobilio menggunakan rangka G-CON + ACETM untuk meredam benturan saat terjadi kecelakaan. Serta dilengkapi Dual Fronts SRS Airbags untuk perlindungan lebih lengkap. Sistem pengereman juga didukung ABS + EBD.

"Warnanya juga bagus. Dimana ada tujuh warna yang terdiri dari Taffeta White, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, Crystal Black Pearl, Coffee Cherry Red Metallic, Phoenix Orange Pearl dan White Orchid Pearl," urainya.

Untuk New Honda Mobilio harganya dipatok Rp 251 juta yang varian RS Manual. Sedangkan untuk varian RS CVT dipatok Rp 261,5 juta per unit. Harga tersebut untuk on the road bagi wilayah Surabaya.

Sementara untuk varian S manual dipatok dengan harga Rp 207 juta. Lalu untuk New Honda Mobilio varian E manual harganya Rp 228 juta.

(muf)