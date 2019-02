JAKARTA – Honda Mobilio di pasar automotif nasional terbilang kurang moncer penjualannya. Dibandingkan dengan model city car andalan Honda Brio Satya yang pamornya naik daun di penjualan awal tahun ini.

Dari data penjualan yang diungkap Honda kepada Okezone, generasi terbaru Brio Satya mampu mencatatkan pembukuan sebesar 4.798 unit dengan menguasai 28% pangsa pasar segmen LCGC. Posisi selanjutnya diisi Brio RS dengan penjualan sebanyak 1.699 unit.

Jonfis Fandy sebagai Marketing & After Sales Service Director mengatakan, “Penjualan Honda di segmen LCGC & City Car telah memberikan kontribusi signifikan dengan hadirnya generasi terbaru All New Honda Brio.

"Penjualan Honda di bulan-bulan berikutnya tentunya juga akan didukung penyegaran model yang kami lakukan di awal tahun ini, terutama dari New Honda Mobilio dan New Honda Civic yang baru saja kami luncurkan.” katanya

Secara total, kedua model tersebut memberikan kontribusi hingga 65% dari keseluruhan penjualan mobil Honda di bulan Januari 2019, yang tercatat sebanyak 10.064 unit.

Selain All New Honda Brio, kontribusi untuk penjualan Honda juga datang dari produk lainnya, yaitu Honda Jazz yang mencatat penjualan sebanyak 1.423 unit, New Honda HR-V 1.5L sebanyak 1.171 unit dan New Honda HR-V 1.8L sebanyak 357 unit. Kemudian, All New Honda CR-V terjual sebanyak 376 unit, dilanjutkan Honda BR-V sebanyak 166 unit, Honda Civic Hatchback sebanyak 27 unit dan Honda City sebanyak 15 unit.

Sementara itu, Honda Mobilio terjual sebanyak 32 unit di bulan Januari seiring dengan berakhirnya produksi model sebelumnya, menjelang diluncurkannya model terbaru New Honda Mobilio pada 21 Februari lalu di Jakarta.

