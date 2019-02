BANGLADESH - Seorang penumpang yang diduga berupaya membajak pesawat jurusan Bangladesh-Dubai tewas ditembak oleh pasukan khusus, sebut media setempat.

Tersangka yang dilaporkan memperingatkan bahwa dirinya memiliki pistol, ditembak pasukan khusus yang menyerbu ketika pesawat tersebut mendarat secara darurat di Chittagong.

Seluruh 148 penumpang beserta awak kabin pesawat maskapai Biman Bangladesh Airlines nomor penerbangan BG147 keluar dengan selamat.

Belum jelas mengapa tersangka berupaya membajak pesawat.

Seorang pejabat militer mengatakan pria yang diyakini berusia 25 tahun itu awalnya terluka ketika tembakan dilepaskan, namun beberapa saat kemudian meninggal dunia, sebut kantor berita AFP.

"Kami berupaya menangkapnya atau membuatnya menyerah, tapi dia menolak. Kemudian kami menembaknya," kata Mayor Jenderal Motiur Rahman kepada wartawan.

"Dia warga Bangladesh. Kami menemukan pistol darinya dan tiada lainnya," sambungnya.

Laporan awal mengindikasikan tersangka mengidap penyakit kejiwaan dan menuntut untuk berbicara dengan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, yang sedang mengunjungi Chittagong.

Awak kabin pesawat menaruh curiga pada pria itu lantaran gerak-geriknya tidak wajar dan mengindikasikan niatnya untuk membajak pesawat, sebut kantor berita Reuters, mengutip pejabat maskapai.

Pesawat itu sendiri langsung mendapat kawalan ketat begitu mendarat Bandara Shah Amanat di Chittagong selagi para pejabat berupaya berbicara dengan tersangka.

Bangladesh: Tense situation as police surround a plane at Chattogram airport after it was reported to be hijacked. The Dubai bound Biman plane is identified as flight BG147. pic.twitter.com/BtessHtKyZ— Sidhant Sibal (@sidhant) February 24, 2019