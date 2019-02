View this post on Instagram

PENGKUNG 🤬 WISATAWAN ASING NAIK KE PUNCAK GUNUNG AGUNG SAAT ERUPSI 22 FEBRUARI 2019 😰 . Ketika Himbauan masih tetap di langgar. Kesadaran akan keselamatan sudah hilang. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita. Kecuali anda punya nyawa cadangan. . Video via : @suryanaarimbawa @infogrambali #gunungagung #mountagung #karangasemtv