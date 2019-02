SURABAYA - Harga All New Livina lebih mahal di Surabaya dibandingkan dengan Jakarta. Dimana selisih harganya mencapai sekitar Rp 5 juta untuk setiap jenisnya.

Hal ini terjadi kabarnya karena masih dikenai biaya pengiriman dari Jakarta ke Surabaya. Meskipun begitu animo masyarakat Surabaya dan sekitar terhadap New Livina cukup bagus.

Sebab New Livina dikenal kenyamanan saat dikendarai. Tapi jika konsumen ingin membeli New Livina saat ini tidak langsung memperoleh barangnya, melainkan harus menunggu sampai bulan Maret.

"Harga New Livina antara di Surabaya dengan Jakarta berbeda, lebih mahal di Surabaya. Selisihnya sekitar Rp 5 jutaan," terang salah seorang sales Nissan Surabaya, Risa, Rabu (27/2/2019).

Harga on the road Jakarta:

1. All New Livina E MT: Rp198,8 juta

2. All New Livina EL MT: Rp223 juta

3. All New Livina EL AT: Rp233 juta

4. All New Livina VE AT: Rp249,9 juta

5. All New Livina VL AT: Rp261,9 juta

Harga on the road Surabaya

1. All New Livina E MT : Rp 204,5 juta

2. All New Livina EL MT : Rp 228,5 juta

3. All New Livina EL AT : Rp 238.000.000

4. All New Livina VE AT : Rp 255,5 juta

5. All New Livina VL AT : Rp 267,5 juta

(muf)