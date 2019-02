JAKARTA – Mengikuti jejak model MPV lain seperti Avanza dan Xenia, giliran Suzuki Ertgia hadir dengan ubahan penyegaran. Penambahan perangkat dan fitur baru menjadi modal Ertiga untuk goda konsumennya.

Dari sektor ekterior, khusus pada model GL dan GX hadirnya Fog Lamp mendongkrak tampilan sporti dan mendukung sistem pencahayaan bagi pengemudi. Kesan sporty juga semakin kuat dengan ditambahkannya desain New Alloy Wheels 2 Tone Black Polished (GX).

All New Ertiga kini juga dilengkapi dengan Rear Defogger yang berfungsi untuk menghilangkan efek embun dan menjaga pandangan pengendara ke belakang tetap jelas walau kondisi berkabut atau hujan.

Interior new Ertiga semakin premium dengan desain dasbor yang dilengkapi Head Unit Touch Screen Audio. Fitur AC Auto Climate with Heater yang memberikan kemudahan mengatur suhu udara sesuai keinginan (GX).

Teknologi Assist Grip Foldable pada plafon baris pertama dan kedua. Fitur ini juga memberikan fleksibilitas untuk menggantungkan barang-barang sesuai kebutuhan. Untuk baris ketiga, Fixed Assis Grip juga hadir untuk memberi kenyamanan bagi penumpang (GL & GX). Suzuki new Ertiga versi GL termurah dibanderol dengan harga Rp215.5 juta.

Berikut harga Suzuki new Ertiga :

All New Ertiga GX AT : Rp 240.000.000,-

All New Ertiga GX MT : Rp 229.500.000,-

All New Ertiga GL AT : Rp 226.000.000,-

All New Ertiga GL MT : Rp 215.500.000,-

(muf)