JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah meresmikan program studi baru di Universitas Padjajaran (Unpad).

Program studi tersebut adalah Magister Konservasi Laut yang menjadi bagian dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Peresmian ini dilaksanakan saat acara festival Membumikan Laut Sebagai Masa Depan Bangsa yang diselenggarakan Unpad dengan tema Our Sea Is The Future Of Indonesia.

“Dengan diperkuatnya pendidikan di bidang konservasi laut, saya berharap pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat terbantu,” kata Susi dikutip dari instagram pribadinya susipudjiastuti115, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Susi menambahkan bahwa konservasi laut menjadi penting kalau bicara keberlanjutan apalagi membangun kesadaran masyarakat, terutama generasi milenial bahwa laut merupakan masa depan Indonesia.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Dan dia juga berharap semoga sharing tersebut bisa membukakan pemikiran baru.

