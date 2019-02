JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) terus lakukan penyegaran pada jajaran produk sepeda motornya, kali ii CB150 Verza yang mendapat sentuhan penyegaran melalui desain striping dan warna baru.

New Honda CB150 Verza tipe Cast Wheel (pelek sporty) kini mendapatkan warna baru, yakni Macho Matte Black, ditemani dengan dua warna lain yakni Masculine Black dan Bold Red. Fitur canggihnya tetap memberikan kebanggaan serta kenyamanan bagi pengendara untuk pemakaian harian.

Ubahan tersebut merupakan langkah Honda memberikan penyegaran bagi konsumen yang suka dengan tunggangan motor sport seperti CB150 Verza. Direktur Pemasaran AHM Thomas Wijaya mengatakan pilihan warna baru dan stripe semakin memperkuat karakter desain bodi New Honda CB150 Verza yang berkonsep tangguh, maskulin, namun tetap compact demi mendukung gaya hidup di segala aktivitas harian konsumen.

”New Honda CB150 Verza adalah perwujudan komitmen kami untuk menghadirkan sepeda motor sport yang dapat diandalkan untuk menemani kegiatan sehari-hari. Kami yakin penyegaran dan pembaruan Honda CB150 Verza ini akan semakin memberikan kebanggaan dan kepercayaan diri para pemiliknya,” ujar Thomas, dalam keterangan resminya kepada Okezone, Kamis (28/2/2019).

Di sektor pacu CB150 Verza tetap dibekali mesin SOHC berkapasitas 150 slinder, sistem suplai bahan bakar menerapkan tekologi PGM-FI Honda yang sudah diimprovisasi. 43,5 km/liter (EURO III) berdasarkan hasil metode ECE R40. Honda CB150 Verza mampu berakselerasi 0-200 m dengan waktu 11,41 detik berdasarkan hasil tes internal.

Dengan ubahan tersebut, new Honda CB150 Verza dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Rp 20.050.000 untuk tipe Cast Wheel, dan Rp 19.400.000 untuk tipe Spoke Wheel.

(muf)