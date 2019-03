MANADO - Pertarungan mobil multi purpose vehicle (MPV) atau kendaraan keluarga semakin ketat. Hampir seluruh model melakukan penyegaran sejak kemunculan Mitsubishi Xpander.

Terlebih pasar automotif MPV menjadi salah satu primadona yang banyak dipilih konsumen tanah air. Bahkan menjadi kendaraan dengan penjualan ditingkat teratas dibanding model lain yang dipasarkan.

Irwan Kuncoro – Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia mengatakan banyak pilihan di segmen mobil keluarga artinya banyak jatah pasah Low MPV terbagi lagi namun masyarakat punya banyak pilihan. BACA JUGA: Jawaban MMKSI Soal All New Nissan Livina Kembaran XPander

" Kita masih percaya dengan XPander, dan untuk menjaga konsumen kita tidak beralih ke merek lain. Kita berikan program-program menarik untuk konsumen kita, dan kita percepat massa indent XPander menjadi tiga minggu maksimal di seluruh Indonesia, dan itu pun hanya untuk tipe-tipe dan warna tertentu," tutur Irwan Kuncoro di Manado, Kamis (28/2/2019), seperti dikutip dari Sindonews.

Dengan strategi tersebut, dirinya mengungkap konsumen Xpander tetap akan mempertimbangkan pilihan kendaraan keluarga yang ideal dan tentu memberikan keuntungan lebih bagi konsumen.

Irwan menegaskan meskipun secara desain dan mesin mirip dengan Mitsubishi XPander, namun hingga kini MMKSI masih memfokuskan produksi untuk XPander.

" Walaupun secara global antara Mitsubsihi dan Nissan adalah perusahaan Aliansi. Namun secara managemen berbeda. Artinya MMKSI belum bisa berkomentar banyak soal produk yang berada di luar MMKSI," tutup Irwan.

(muf)