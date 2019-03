JAKARTA - Jasa Marga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik pengusaha logistik maupun kendaraan pribadi untuk memastikan kelayakan kendaraan sebelum memulai perjalanan.

Imbauan itu disampaikan menyusul kecelakaan lalu lintas yang dialami mobil Innova dengan truk di Jalan Tol Batang-Semarang, Minggu (3/3/2019) dini hari. Innova berwarna hitam yang mengangkut Bupati Demak, M Natsir itu mengalami rusak parah dengan kondisi ringsek di bagian depan.

Akibat kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia, yakni ajudan Bupati Demak atas nama Febri Dien T, warga Pasuruan, Jawa Timur. Sementara Bupati Demak, M Natsir dilaporkan hanya mengalami luka ringan.

"Kendaraan yang tidak layak operasi akan berakibat fatal dalam perjalanan dan merugikan pengguna jalan lainnya, seperti kasus pecah ban yang banyak ditemui atau lampu yang tidak berfungsi dalam kejadian ini," ujar AVP Corporate Communications PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Irra Susiyanti dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone.

Selain itu, Jasa Marga juga mengimbau kepada pengusaha logistik agar memenuhi peraturan agar kendaraan tidak Over Dimension Over Load (ODOL) yang menjadi faktor penunjang kelancaran, di mana kendaraan yang ODOL itu tentunya sering mengalami gangguan, seperti pecah ban, patah baut roda, bahkan patah as roda sehingga menjadi hambatan di jalan.

Ditambah lagi, kendaraan ODOL tidak mempunyai akselerasi dan daya pengereman yang baik. Dampaknya adalah meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan di jalan, tabrak depan, maupun tabrak belakang.

"Jasa Marga juga menegaskan kepada pengguna jalan untuk beristirahat jika lelah ataupun mengantuk dengan memanfaatkan rest area, terutama bagi pengguna jalan yang menempuh perjalanan panjang Jalan Tol Trans Jawa," tuturnya.

