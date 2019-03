JAKARTA - Tingginya penggunaan utilisasi melalui perangkat digital yang banyak dilakukan masyarakat di Indonesia, membuat Toyota mengadaptasi trend tersebut dengan memberikan pelayanan secara virtual.

Layanan Toyota Interactive Virtual Assistant atau disebut “TARRA” tersebut hadir untuk melayani seluruh kebutuhan konsumennya terhadap kebutuhan pelayanan dari kendaraan. TARRA akan memberikan pelayanan selama 24 jam nonstop.

“TARRA adalah wujud komitmen yang kuat dari Toyota untuk selalu memberikan kemudahan pelanggan dan memenuhi curiousity mereka terhadap produk, teknologi, dan layanan yang dimiliki Toyota,” President Director Toyota-Astra Motor, Yoshihiro Nakata, dalam keterangan resmi seperti yang diterima Okezone, Selasa (5/3/2019).

Peluncuran aplikasi pelayanan secara virtual ini juga dinilai sebagai langkah Toyota memaksimalkan pelayanannya kepada jutaan pelanggan Toyota seluruh Indonesia yang terus bertambah jumlahnya.

“Toyota sangat aware dengan kebutuhan interaktif digital pada jaman sekarang. Kehadiran TARRA ini diharapkan semakin melengkapi platform komunikasi digital Toyota yang sudah ada sebelumnya,” kata Henry Tanoto, Vice President Director Toyota-Astra Motor.

Sejak tahun 2015, melalui semangat Toyota Let’s Go Beyond, Toyota Indonesia hadir dengan semangat Beyond Product, Beyond Technology, dan Beyond Service, Toyota selalu berupaya memberikan produk, teknologi, dan layanan yang melebihi ekspektasi pelanggan.

Berbagai aktivitas Kaizen (countinous improvement), terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang beragam dan pasar yang semakin dinamis, serta demi memberikan yang terbaik kepada para pelanggan.

