AUSTRALIA - Penerbangan Qantas rute Adelaide-Canberra harus dialihkan ke Melbourne setelah mengalami keadaan darurat pada Selasa (5/3/2019) pagi. Tak lama setelah terdengar bunyi yang cukup keras, pesawat itu mengalami penurunan ketinggian 15.000 kaki dalam beberapa menit.

Seorang penumpang menjelaskan bahwa dia mendengar bunyi keras sebelum pesawat mengalami penurunan ketinggian secara cepat. Masker oksigen dikerahkan dalam pesawat juga terbuka.

Pesawat dengan nomor penerbangan QF 706 itu mendarat dengan selamat sekitar pukul 8:00 pagi di Bandara Melbourne akibat masalah tekanan udara dalam kabin.

Penumpang bernama Vikki Denny menjelaskan saat kejadian pesawat sudah berada di posisi ketinggian jelajah, namun dengan cepat mengalami penurunan.

Direktur keperawatan pada Royal Flying Doctor Service ini mengaku bunyi yang terdengar cukup keras, namun tidak semua penumpang mendengarnya karena sebagian dalam keadaan tidur.

QF706 to Canberra this morning lost cabin pressure so we put the oxygen masks to good use while diverting to Melbourne. Kudos to the professionalism of the @Qantas crew with the safety and wellbeing of passengers clearly the priority. Not how I expect my morning to go though. pic.twitter.com/swokDvDXPg— Greg Denehy (@gregdenehy) March 4, 2019