SOLO - Puluhan penggemar mobil berlogo singa asal Prancis menggeruduk kota Solo untuk bertemu dengan berbagai penggemar mobil sejenis lainnya di kota yang sama.

Para penggemar Peugeot tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya pulau Jawa. Menuju kota Solo, komunitas Indonesia Peugeot 306 community tersebut secara khusus mengadakan gathering nasional yang berlangsung di Solo.

Tak sekedar berkumpul, acara ini juga digagas untuk tetap memberikan kontribusi jelas kepada para anggotanya, dimana seluruh peserta berbagi pengalaman memiliki mobil Peugeot. Uniknya salah satu peserta mengaku telah memiliki mobil Peugeot sejak awal yang dibelinya dari kondisi baru hingga sekarang.

Andrian JP sebagai Lurah Indonesia Peugeot 306 Community merasa bersyukur terhadap antusiasme seluruh peserta, diluar dugaan antusiasme terhadap Gathering Nasional ini sangat banyak dan positif, tentunya kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman pengguna Peugeot 306 yang hadir dan meramaikan acara ini.

"Potensi kekompakan dan kekeluargaan yang kuat ini sangat baik untuk kita kembangkan ke arah eksistensi dan kegiatan bermanfaat lainnya, seperti touring, wisata,

balap, forum diskusi, dan melanjutkan salah satu flagship event kita seperti Saturday French Automobile Meet-Up. Kedepannya kita ingin komunitas ini bisa menjadi solusi tercepat bagi para pengguna Peugeot 306 ketika membutuhkan bantuan.” Kata Adrian.

Kegiatan ini juga dimanfaatkan banyak anggota untuk membangun kebersamaan selama perjalanan, seperti yang dilakukan rombongan dari Jabodetabek yang menikmati Touring Toll Trans Jawa.

Rangkaian touring berurut rapih dan tetap sopan di lalu lintas. Indonesia Peugeot 306 Community tetap konsisten memegang prinsip No SirBo (No Sirine, No Strobo) ketika melakukan perjalanan touring.

Hal tersebut merupakkan upaya mengajak dan menerapkan budaya safety driving bagi seluruh member sehingga diharapkan menjadi contoh yang baik bagi pengguna jalan yang lain.

