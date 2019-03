JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukito hadir dalam kuliah umum pada peringatan Dies Natalis ke-60 Universitas Tarumanagara (Untar). Dalam kesempatan tersebut, Mendag juga memberikan sejumlah kiat kepada para mahasiswa untuk menjadi entrepreneurship di era perdagangan bebas dan revolusi industri 4.0.

Menurutnya, perkembangan industri dan perdagangan di era revolusi industri 4.0 sangat pesat hal ini membutuhkan kesiapan di berbagai bidang sehingga Indonesia tidak tertinggal dari negara lain

Mendag juga menyampaikan potensi yang dimiliki Indonesia saat ini diantaranya pada tahun 2017 Indonesia menempati peringatkan keempat negara tujuan investasi utama di dunia. Sementara, tantangan yang dihadapi saat ini adalah proteksionisme dan industri 4.0.

Dalam kuliah umumnya, Mendag juga memberikan konsep bahwa tidak ada keberuntungan bagi orang sukses.

“Entrepreneur yang sukses bukan karena dirinya beruntung, sukses itu datang karena ada satu kesempatan dan bertemu dengan persoalan diri yang matang lalu digunakan dengan sebaik mungkin,”ujarnya Mendag Enggar dihadapan ratusan mahasiswa Untar, Senin (11/3/2019).

Konsep selanjutnya menurut Mendag Enggar adalah seorang visioner yang berarti pemimpin harus memperdayakan sesuatu agar dapat lebih maju untuk menjadi seorang visioner.

“Seseorang harus mempunyai pemikiran yang pertama dia harus expansive pada setiap persoalan, kita menjadi kecil pada saat volium kita besar, persoalan kita menjadi besar pada saat volium kita kecil untuk itu kita harus calculated expansive dengan cara buatlah produk baru dan coba ciptakan market baru,”bebernya.

Dan yang kedua, menurutnya seorang entrepreneur harus punya risk taker dimana pengusaha harus berani mengambil risiko pada setiap usahanya.” Dan yang terakhir adalah thinking out of The box, berfikir out of The box dalam urusan strategi dan jeli dalam melihat peluang,”pungkasnya.

