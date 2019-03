Tangerang Selatan - Strategi meningkatkan jaringan pelayanan kepada konsumen banyak dilakukan agen pemegang merek tak terkecuali PT Nissan Motor Indonesia yang masif membuka jaringan dilernya di beberapa titik seluruh Indonesia.

Jaringan diler terbaru yang cukup modern dan mengusung Nissan Retail Concept (NRC), akan menawarkan layanan pelanggan yang berbeda karena mengusung konsep global.

Sebagai bagian dari Nissan Customer Power dan rencana jangka menengah Nissan M.O.V.E to 2022, semua outlet Nissan-Datsun akan diselaraskan melalui NRC, yang menawarkan lokasi yang nyaman untuk membeli, leasing, maupun melakukan perawatan kendaraan.

Konsep desain ritel baru ini menampilkan perubahan di semua bidang, dari penjualan, layanan, hingga layanan pembiayaan, untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan.

NRC sendiri meliputi lima komponen pokok, yaitu pertama, logo ikonik "Red Nissan Tablet" pada pintu masuk showroom dan pilon. Kesan itu menciptakan identitas brand Nissan yang kuat dan penuh semangat.

Lalu kedua, warna merah pada "Nissan Drive" secara intuitif mengarahkan pelanggan terhadap pengalaman merek Nissan dan menciptakan pengalaman yang mengesankan. Kemudian ketiga, berbagai area konsultasi yang nyaman disediakan guna memenuhi beragam kebutuhan pelanggan.

Berikutnya keempat, lounge premium yang disediakan untuk memperkaya pengalaman pelanggan. Dan terakhir kelima, yaitu tempat serah terima kendaraan yang didesain eksklusif.

"Kami ingin pelanggan menemukan pengalaman menyenangkan saat mengunjungi outlet kami, dari setiap tahap interaksi, mulai dari layanan penjualan, hingga servis untuk kendaraan mereka," ujar Isao Sekiguchi, Presiden Direktur PT Nissan Motor Indonesia.

Outlet baru Nissan ini dikelola oleh PT Jayatama Kencana Motor (JKM), yang merupakan salah satu mitra dealer resmi Nissan di Indonesia.

"Kami bangga meresmikan outlet Nissan Datsun Alam Sutera ini bersama PT Nissan Motor Indonesia. Besar harapan kami melalui kerjasama ini, kita bisa terus meningkatkan layanan untuk mengembangkan pengalaman pelanggan yang konsisten, dan terdiferensiasi untuk produk Nissan dan Datsun yang ada saat ini, dan dimasa mendatang," ucap Kenny Kusuma, Direktur PT Jayatama Kencana Motor di lokasi yang sama.

Outlet Nissan Datsun Alam Sutera ini berdiri di atas lahan seluas 1,700 meter persegi, termasuk area penjualan dan bengkel dengan sembilan bay. Di dalamnya, ditawarkan berbagai model kendaraan Nissan dan Datsun, termasuk All New Nissan Livina, All New Nissan Serena, dan Datsun GO+ CVT.

Dikatakan Kenny, total investasi Rp80 miliar hanyalah untuk tanah dan gedung. Dia berharap, dibukanya outlet di Alam Sutera dapat selaras dalam memasarkan produk dari Nissan Livina dan Serena terbaru

"Total angka untuk gedung dan tanah adalah Rp80 miliar. Kami berharap, dengan dibukanya outlet ini bisa mendekatkan produk dan layanan bagi pelanggan Nissan-Datsun di wilayah ini," tukas Kenny.

(muf)