LONDON – Seorang perempuan diminta turun oleh maskapai penerbangan karena dianggap berpakaian tidak sopan.

Peristiwa itu terjadi ada Emily O'Connor (21) saat akan melakukan penerbangan dari Birmingham ke Tenerife, Inggris menggunakan pesawat dari maskapai Thomas Cook.

Saat di dalam kabin, seorang awak menilai pakaian Emily kenakan tidak sopan. Saat itu ia memakai celana katun dan atasan terbuka di bagian lengan dan dada.

Emily menjelaskan bahwa para awak pesawat mengelilinginya, dan meminta dia untuk mengenakan jaket.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY— Emily O'Connor (@emroseoconnor) 12 Maret 2019