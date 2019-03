JAKARTA - Elek Yo Band, grup musik yang berisikan Menteri Kabinet Kerja tampil di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan ratusan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara Sarasehan LPDP yang berlangsung di Gedung Kemenkeu, Jakarta, pada malam ini.

Dalam aksi panggung tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tampil sebagai vokalis. Begitu pula dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Adapun Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berperan rangkap sebagai gitaris dan vokalis. Sementara, Agus Marsudi, suami dari Menlu Retno berperan sebagai pembetot bass.

"Kami akan menyanyikan lagu, tapi sebenarnya ini masih acara penghargaan. Tapi tidak apa Pak Wapres bisa tonton penampilan kami dulu, belum pernah Pak JK tonton kita," ujar Sri Mulyani sambil berseloroh ketika membika penampilan, Jumat (15/3/2019).

 

Kompak mengenakan baju berwarna putih mereka pun bernyanyi 5 buah lagu yakni lagu kebangsaan Rayuan Pulau Kelapa dan Indonesia Pusaka. Kemudian dilanjutkan dengan lagu dangdut berjudul Sekuntum Mawar Merah, lalu dengan meriah berlanjut ke lagu berjudul Bendera, hingga akhirnya ditutup dengan lagu We Are The Champion.

Aksi mereka tersebut disambut antusias oleh seluruh peserta diruangan. Di mana sejak lagu pertama dilantunkan, peserta turut bernyanyi bersama dengan personil Elek Yo Band.

Tentu tak lepas dengan seruan 'lagi-lagi' oleh para penonton setiap sebuah lagu selesai dinyanyikan. Pada akhirnya, tepukan meriah dari seluruh ruangan pun mengakhiri penampilan mereka.

