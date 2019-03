JAKARTA – Sejarah panjang Yamaha MT series ternyata telah menjadi produk yang cukup menorehkan salah satu sepeda motor yang terus dipertahankan dan tentu dikembangkan dengan teknologi terbaru dari Yamaha.

Hingga kini MT series sendiri telah menjadi sepeda motor yang dua puluh tahun, dipasarkan secara global oleh Yamaha, salah satunya di Indonesia dimana salah satu model MT-15 baru saja mengisi pasar sepeda motor naked sport.

Yamaha untuk pertama kalinya memperkenalkan sepeda motor paling bertenaga dan ikonik yang pernah dibuatnya, yaitu MT-01 concept model pada ajang pameran otomotif bergengsi Tokyo Motor Show (1999).

Berikut jalan panjang MT series yang kini berusia 20 tahun.

MT-01 Concept Model (1999)

Generasi pertama MT-01 dikembangkan berdasarakan konsep “Kodo” atau Soul Beat, pengembangan MT-01 concept model sangat begitu memperhatikan segala elemen kunci yang dibutuhkan dalam menghadirkan pengalaman berkendara yang tak terlupakan. Mulai dari irama dentuman mesin yang dihasilkan oleh kekuatan ledakan di ruang bakar, ritme bertenaga yang tercipta dari perubahan torsi, getaran suara yang timbul dari intake mesin dan knalpot, hingga detak jantung sang pengendara yang seluruhnya berkolaborasi dalam menghasilkan “Kodo”.

MT-01 (2004)

Merupakan model produksi masal pertama dari keluarga MT series yang mengawali debut di ajang INTERMOT, München, Jerman. Mengangkat konsep “Soul Beat V-Twin Sport”, MT-01 menyuguhkan mesin V-twin berkapasitas 1,670cc yang dipadukan dengan kerangka aluminium berbobot ringan dan sukses menghadirkan sensasi “Mega Torque” sesungguhnya kepada pengendara berkat besarnya torque yang dihasilkan oleh motor.

MT-09 (2014)

MT-09 merupakan versi generasi terkini dari keluarga MT series yang menawarkan ide-ide baru dalam proses pembuatannya. Ditenagai oleh mesin 3 silinder 846 cc in-line yang dikembangkan berdasarkan "Crossplane Concept" milik Yamaha yang memungkinkan motor menghasilkan tenaga lebih optimal. Memainkan peran sebagai "Synchronized Performance Bike" dan "Master of Torque", kehadiran MT-09 ditujukan untuk menawarkan gaya berekendara yang lebih menyenangkan sehingga sangat cocok digunakan oleh para masyarakat urban dalam mendukung mobilisasi sehari-hari dengan rentang kecepatan yang lebih terukur dan karakter penggunaan yang lebih bebas serta ekspresif.

MT-07 (2014)

Membawa konsep “Sports Passion Motorcycle with Smart Value”, MT-07 merupakan motor sport yang menawarkan keseimbangan antara kesenangan luar biasa dalam berkendara dan nilai biaya yang efisien. Hadir dengan desain yang lebih stylish dan ramping serta mesin berkapasitas 689 cc in-line 2 silinder menjadikan MT-07 sebagai motor yang lincah dan nyaman untuk digunakan oleh para kaum urban yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan sangat peduli terhadap tampilan dalam berkendara.

MT-09 Tracer (2015)

MT-09 TRACER adalah model paling sporty, gesit dan nyaman yang dimiliki oleh keluarga MT. Pengembangannya didasarkan atas konsep “Sporty Multi-use Bike”, sehingga memungkinkan motor tersebut dapat mendukung segala jenis gaya berkendara di berbagi kondisi. Menggunakan paket mesin serta sasis yang dimiliki oleh MT-09 namun dengan sedikit sentuhan perubahan yang disesuaikan dengan nomenklaturnya sebagai motor multi-fungsi.

MT-03 & MT-25 (2015)

Didasarkan atas konsep pengembangan bernama "Street Cheetah", model-model ini menonjolkan beberapa keunggulan yaitu ringan, lincah dan mampu bekerja secara maksimal saat digunakan di area perkotaan. Karakter yang dimiliki motor juga menawarkan kemudahan untuk penggunaan sehari-hari yang dikemas dengan gaya agresif yang mampu merefleksikan kecanggihan, kecepatan, dan ketangkasan laiknya seekor cheetah. Yamaha membekali MT-03 dan MT-25 pada bagian dapur pacu dengan mesin DOHC in-line 2 silinder berkapasitas 321cc (MT-03) dan 250cc (MT-25).

MT-10 (2015)

MT-10 merupakan flagship dan penghuni top of pyramid dari keluarga MT series yang muncul pertama kali pada gelaran EICMA Show di Milan, Italia dan sukses menarik perhatian ribuan mata para pengunjung berkat tampilan desainya yang berotot, agresif dan sporty. Didukung dengan mesin Crossplane Crankshaft berkapasitas 998cc yang ditempelkan pada rangka aluminium Delta Box, memungkinkan motor tersebut mampu menghasilkan tenaga serta torsi melimpah yang membuat penggendara dapat dengan mudah mengkontrol sang “Monster” sesuka hati. MT-10 juga turut menghadirkan keserbagunaan seperti MT-09 TRACER berkat beragam teknologi yang diusungnya. Dengan berbagai atribut yang dimiliki oleh roadster unik dari Yamaha ini, maka sangatlah pantas jika MT-10 diberi label sebagai "The King of MT."

MT-15 (2018)

MT-15 merupakan model teranyar dari keluarga MT series yang baru beberapa waktu lalu diperkenalkan kepada publik Indonesia oleh pebalap Yamaha MotoGP yaitu Valentino Rossi. Memiliki tampilan desain lebih sangar dengan karakter agresif khas keluarga MT, terutama pada bagian wajah motor yang sudah mengadopsi teknologi Projector LED. Body motor dibuat lebih padat dan berotot, namun tetap kompak sehingga memungkinkan motor bermanuver dengan lebih lincah. MT-15 telah dilengkapi pula dengan suspensi Up Side Down yang efektif meningkatkan handling dalam berkendara. Untuk urusan dapur pacu, motor ini telah dibekali dengan mesin berkapasitas 155cc yang dilenngkapi dengan teknologi VVA.

(muf)