ADELAIDE – Seeokor ular menyusup masuk ke lapangan saat pertandingan rugbi antara South Adelaide Panthers menghadapi Roosters Adelaide Utara sedang berlangsung.

Mengutip ABC News, Senin (18/3/2019) ular itu masuk dalam pertandingan pra-musim Liga Sepak Bola Nasional Australia Selatan atau SANFL, pada menit 25 babak kedua.

"Seseorang berteriak 'ular' ... Saya berbicara dengan para pemain kami, dan salah satu dari mereka mengatakan dia hampir menginjaknya," kata CEO Panthers, Neill Sharpe yang menonton dari pinggir lapangan.

"Tiba-tiba permainan berhenti, para pemain tampak bingung," kata Manajer South Adelaide Warren Ploenges.

Brown snake on the ground at the south v north game #sanfl pic.twitter.com/1fpDyiOyr4— Kelly (@Kelly06928395) 16 Maret 2019