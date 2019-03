UTRECHT - Polisi menduga motif penembakan yang terjadi dalam trem di pusat kota Utrecht pada Senin (18/3/2019) pagi sekira pukul 10.45 waktu setempat, terkait dengan “teroris”.

Laporan NL Times melaporkan beberapa orang terluka dalam penembakan itu.

Insiden penembakan terjadi di simpang 24 oktoberplein.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.