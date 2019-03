JAKARTA – Langkah penyegaran yang telah dilakukan Honda Mobilio beberapa waktu lalu, ternyata belum mampu membuat model tersebut banyak berbicara. Bahkan penjualannya pun terbilang tak mampu mendongkrak posisi menggeser Brio yang masih menjadi anak emas Honda.

Berdasarkan data yang dirilis PT Honda Prospect Motor, all new Honda Brio mencatat penjualan sebanyak 12.477 unit, yang terdiri dari 9.486 unit all new Honda Brio Satya dan 2.991 unit all new Honda Brio RS.

Pencapaian tersebut membuat Honda Brio berkontribusi terhadap penjualan terbesar bagi Honda, terutama di Februari dimana Brio terjual sebanyak 10.637 unit. all new Honda Brio Satya menyumbangkan penjualan terbesar dengan total 4.688 unit. Sementara all new Honda Brio RS juga mencetak penjualan sebesar 1.292 unit pada bulan Februari lalu.

Sedangkan hasil penjualan dari penyegaran yang dimiliki Honda Mobilio mencatat penjualan sebanyak 2.026 unit, diikuti Honda Jazz dengan penjualan sebanyak 986 unit.

Masih di bulan yang sama, Honda HR-V 1.5L membukukan penjualan sebanyak 828 unit diikuti Honda CR-V sebanyak 534 unit. Sementara New Honda Civic Sedan yang juga baru mengalami penyegaran di bulan Februari mencatat penjualan 116 unit.

Honda sendiri menilai peningkatan penjualannya selama dua bulan, merupakan sumbangsih dari langkah penyegaran beberapa model yang telah dilakukan.

(muf)