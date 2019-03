MEDAN - Teknologi CVT yang menjadi pilihan terbaru lebih canggih dari model Go+ Panca versi lama, kini mulai diperkenalkan bagi konsumen di Sumatera Utara. Peluncuran perdana di kota Medan ini, sebagai langkah Datsun memperkenalkan produk terbarunya ke seluruh konsumen di tanah air.

Bahkan secara khusus Datsun memberikan kesempatan kepada konsumennya untuk menjajal produk terbaru Datsun dengan transmisi CVT terbarunya. Langkah ini merupakan komitmen Datsun membuktikan kualitas produk terbarunya

“Peluncuran pada hari ini di Medan memperkuat komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di lebih banyak kota di Indonesia. Kami ingin menyediakan mobilitas yang nyaman dan sesuai dengan gaya hidup pelanggan kami yang terus berkembang,” kata Masato Nakamura, Head of Datsun Indonesia, dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Rabu (20/3/2019).

Datsun GO+ Panca CVT merupakan model yang memiliki desain modern performa yang optimal, kenyamanan dan kepraktisan dari CVT. Datsun menawarkan CVT yang memberikan kinerja lebih baik, dengan lebih sedikit bagian yang bergerak, sehingga lebih awet, lebih ringan dan lebih gesit daripada transmisi konvensional.

“Kami yakin bahwa varian terbaru ini, Datsun GO+ Panca CVT, akan diterima oleh para pelanggan di Medan yang menginginkan mobil keluarga yang nyaman saat melakukan perjalanan bersama keluarga,” ungkap Masato.

Datsun Go+ Panca CVT hadir dengan tiga tipe A dengan banderol Rp156,9 juta, Datsun Go+ T CV Rp165,8 juta, Datsun Go+ Panca style CVT Rp170,3 juta. Datsun juga memberikan program garansi selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer.

(muf)