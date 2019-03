JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akhirnya resmi meluncurkan new Ertiga Sport di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Selatan. Dengan harga termurah Rp241 juta.

Terdapat dua pilihan pada Suzuki Ertiga Sport yakni transmisi manual dan transmisi otomatis yang dibanderol dengan harga Rp251,5 juta. Khusus untuk transmisi matik terdapat fitur baru hill hold control yang berfungsi menjaga posisi mobil di jalan menanjak agar tidak mundur.

Hadirnya Suzuki All New Ertiga Sport menurut 4W Deputy Managing Director PT SIS, Setiawan Surya, sebagai model yang dikembangkan berdasarkan keinginan dan respon positif dari konsumen. Dimana model Ertiga sport ini pertama kali diperlihatkan pada pameran GIIAS 2018 lalu.

"Penyematan konsep Suzuki Sport pada all New Ertiga dilakukan untuk memenuhi selera pasar yang menginginkan mobil keluarga dengan tampilan sporti dan fitur modern. Saat ini Kami menambahkan sebelas fitur baru untuk meningkatkan tampilan Ertiga makin agresif Dan selaras dengan tren automotif untuk memberikan kebanggaan kepada pemiliknya" katanya.

Suzuki berharap, hadirnya all new Ertiga sport mampu berkontribusi sebesar 20 persen setiap bulannya, meski persaingan kendaraan MPV sangat keras. Untuk memperkuat posisi di pasar retail, Suzuki all new Ertiga akan diluncurkan serentak di empat kota besar yakni Bandung, Yogyakarta, Palembang dan Makassar, pada 23 Maret 2019.

(muf)