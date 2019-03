JAKARTA - Setelah sukses dengan produk All New Ertiga, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi mengeluarkan varian terbaru dalam lini produk Suzuki Sport. Launching All New Ertiga Sport berlangsung di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019) pagi.

"Penyematan konsep Suzuki Sport pada All New Ertiga dilakukan untuk memenuhi selera pasar yang menginginkan mobil keluarga dengan tampilan sporty dan fitur modern," ujar 4W Deputy Managing Director PT SIS, Setiawan Surya saat peresmian All New Ertiga Sport.

Varian terbaru All New Ertiga ini memiliki 11 fitur terbaru. Tampilannya eksteriornya juga lebih gahar, karena mengusung konsep sporty. "Pembaruan fitur membuat All New Ertiga Suzuki Sport terlihat lebih agresif dan selaras dengan tren otomotif sehingga memberikan kebanggan dan keistimewaan tersendiri terhadap pemiliknya," tambah Setiyawan Surya.

Pada bagian eksterior, All New Ertiga Suzuki Sport dilengkapi tambahan body kit seperti upper & lower front grille, front under spoiler, side under spoiler (right & left), rear upper spoiler, dan rear under spoiler. Penambahan tersebut dilengkapi emblem Suzuki Sport di buritan yang semakin memperkuat citra sporty pada mobil ber-tagline "Kebanggaan Keluarga" ini.

Sementara di bagian interior, tampilannya juga sporty dengan dominasi warna hitam, baik dasbor, jok, panel instalasi, dan trim door. Selain itu, head unit touch screen 6,8 inci dengan garnish I/P center memberikan akses hiburan melalui fitur-fitur yang terintegrasi pada gawai pengemudi, seperti web link, radio (AM/FM), MP3, WMA, USB, Waze, Spotify, bluetooth audio, dan bluetooth phone call.

"All New Ertiga Suzuki Sport juga dilengkapi AC Auto Climate digital untuk memudahkan pengemudi mengatur suhu dalam kabin," terang Setiawan.

Dari sisi keamanan, All New Ertiga Suzuki Sport memiliki kemiripan seperti versi sebelumnya, yakni dengan platform heartech, electronic stability programme (ESP), hill hold control (AT), TECT body, ISOFIX, anti-lock braking system (ABS) & electronic brake force distributin (EBD), dual SRS airbags, side impact beam, child proof door lock, immobilizer, dan alarm.

"Varian terbaru ini hadir dalam tiga warna pilihan bernuansa monocrom, yaitu cool black, metalic magma grey, dan pearl snow white," pungkas Setiawan.

All New Ertiga Suzuki Sport terbagi dalam dua transmisi, manual 5 percepatan dan automatic 4 percepatan. Harga transmisi otomatis dibanderol Rp251 juta dan yang manual Rp241 juta on the road wilayah Jabodebek.

(ris)