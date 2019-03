JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan produk terbarunya All New Ertiga Suzuki Sporti di Jakarta, Jumat (22/3/2019). Mobil Low MPV ini ditargetkan mendongkrak penjualan varian All New Ertiga sebanyak 20 persen setiap bulannya.

Optimisme perusahaan karena All New Ertiga Suzuki Sport memiliki unsur emosional velue berupa tampilan sporty dan fitur-fitur modern. Penambahan unsur emosional value pada varian terbaru All New Ertiga ini pun tak asal diputuskan melainkan berdasarkan hasil riset dan survei ke masyarakat.

"Sebetulnya mobil ini pernah di-display di GIIAS Agustus 2018, berupa konsep. Display ini termasuk salah satu tools buat kami untuk men-capture bagaimana respon buyer. Alhamdulillah hasilnya positif dan hari ini kami luncurkan All New Ertiga Suzuki Sport," terang 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra saat konferensi pers peluncuran All New Ertiga Suzuki Sport di Jakarta.

Tampilan All New Ertiga Suzuki Sport memang terlihat lebih garang dibanding pendahulunya, baik dari sisi bentuk body, warna, juga fitur-fitur di dalam mobil. Pada bagian eksterior, All New Ertiga Suzuki Sport dilengkapi tambahan body kit seperti upper & lower front grille, front under spoiler, side under spoiler (right & left), rear upper spoiler, dan rear under spoiler. Penambahan tersebut dilengkapi emblem Suzuki Sport di buritan yang semakin memperkuat citra sporty mobil.

Sementara di bagian interior, tampilannya juga sporty dengan dominasi warna hitam, baik dasbor, jok, panel instalasi, dan trim door. Selain itu, head unit touch screen 6,8 inci dengan garnish I/P center memberikan akses hiburan melalui fitur-fitur yang terintegrasi pada gawai pengemudi, seperti web link, radio (AM/FM), MP3, WMA, USB, Waze, Spotify, bluetooth audio, dan bluetooth phone call.

Perusahaan meyakini All New Ertiga Suzuki Sport akan meningkatkan penjualan varian All New Ertiga sebanyak 20 persen perbulannya. Berdasarkan data, penjualan varian sebelumnya, All New Ertiga, terus melonjak di 2019.

Untuk mendukung hal tersebut, All New Ertiga Suzuki Sport juga akan diluncurkan serentak di empat kota lain pada 23 Maret 2019. Keempat kota itu yakni Bandung, Palembang, Yogyakarta, dan Makassar. All New Ertiga Suzuki Sport juga akan tampil di GIIAS Surabaya pada 29 Maret 2019.

Apakah mobil ini akan diekspor seperti All New Ertiga sebelumnya, Donny mengaku masih menjalin komunikasi dengan mitranya di luar negeri. "Kami masih koordinasi dengan rekan-rekan kami yang ada di negara lain. Apakah tuntutan market yang ada di Indonesia ini sama, apakah mendapatkan respon positif di negara mereka atau tidak," pungkas Donny.

All New Ertiga Suzuki Sport memiliki tiga warna pilihan bernuansa monocrom, yaitu cool black, metalic magma grey, dan pearl snow white. Mobil ini terbagi dalam dua transmisi, manual 5 percepatan dan automatic 4 percepatan. Harga transmisi otomatis dibanderol Rp251 juta dan yang manual Rp241 juta on the road wilayah Jabodebek.

