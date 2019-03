JAKARTA - Bekerja sebagai entertainer tentunya menyita banyak waktu. Jadwal mereka selalu padat, apalagi jika terikat beberapa kontrak pekerjaan sekaligus. Sinetron, pemotretan, film, sampai manggung, terbayang kan betapa sibuknya para selebritas itu?

Namun selayaknya manusia biasa, mereka juga memiliki kehidupan lain di luar profesi tersebut. Tak jarang mereka menorehkan prestasi, termasuk di bidang akademis.

Pendidikan yang diemban pesohor ini tak sembarangan. Mereka bahkan dengan moncernya sanggup menembus persaingan di universitas-universitas ternama dunia. Bahkan ada yang masuk lewat jalur beasiswa.

berikut adalah sederet artis Indonesia dan mancanegara yang pantas menjadi panutan karena prestasinya. Tak hanya dalam karier, namun juga pendidikan mereka!

Maudy Ayunda

Siapa yang tak kenal dengan sosok manis ini? Maudy Ayunda mengawali kariernya sebagai aktris sejak kecil dengan membintangi film ‘Untuk Rena’. Beranjak remaja, ia mulai aktif terjun ke dunia musik. Beberapa single pernah dikeluarkannya hingga menjadi hits, di antaranya ‘Tiba-Tiba Cinta Datang’, ‘Perahu Kertas’, ‘Tahu Diri’, dan ‘Cinta Datang Terlambat’.

Dengan segudang bakat yang membuatnya populer, Maudy tidak lantas melupakan bangku pendidikan. Setelah lulus SMA, ia diterima di Colombia University dan Oxford University. Dua kampus yang masuk ke dalam jajaran universitas terbaik dunia.

Namun dengan alasan Inggris lebih dekat dengan Indonesia ketimbang Amerika, Maudy lebih memilih Oxford University dengan mengambil jurusan Philosohy, Politics, Economics (PPE).

Kembali menghebohkan netizen karena prestasi akademiknya, dara bernama lengkap Ayunda Faza Maudya itu kabarnya akan mengambil pendidikan magister. Masih dengan ‘beautiful dilemma’ yang sama, kali ini Maudy harus memilih antara Harvard atau Stanford University. Ya, universitas yang juga diidam-idamkan manusia sejagad raya. Hebat!

Cinta Laura Kiehl

Bukan hanya pandai berakting. Secara akademis, gadis berdarah keturunan Jerman-Indonesia ini pun tak kalah berprestasinya. Usai diterima di Columbia University jurusan Psikologi dan Sastra Jerman, Cinta berhasil mendapatkan predikat Cum Laude.

Indeks Prestasi Kumulatifnya (IPK) nyaris sempurna, yaitu mencapai 3,9. Ia mampu menyelesaikan kuliahnya selama tiga tahun saja. Tak hanya itu, pemilik nama lengkap Cinta Laura Kiehl tersebut selama kuliah juga dipercaya menjadi asisten dosen psikologi, Prof. Herbert Terrace, lho!

Soal karirnya di dunia entertainment, Cinta pun membuktikan kalau dirinya layak menjadi aktris yang diperhitungkan. Puluhan kali mengikuti casting di Amerika, sejumlah peran dalam judul film-film Hollywood sempat ia lakoni, seperti ‘The Philosophers’, ‘The Ninth Passengers’, dan ‘The Nany Is Watching’.

Kabarnya, Cinta bahkan hampir didapuk sebagai ‘Nagini’ di film Fantastic Beast 2. Demi terus mengasah bakatnya itu, kini ia rela menetap di Los Angeles, Amerika Serikat sembari mengambil kelas akting.

Tasya Kamila

Anak-anak 90’an pasti tak asing lagi dengan sosoknya. Mantan penyanyi cilik ini terkenal lewat lagu ‘Anak Gembala’ dan ‘Libur Telah Tiba’. Beranjak dewasa, karirnya sebagai artis minim sensasi. Tasya Kamila lebih dikenal sebagai public figure yang mempunyai prestasi luar biasa dalam bidang akademik. Ia merupakan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia berpredikat Cum Laude dengan IPK 3,58.

Belum merasa cukup atas gelar yang sudah dimiliki, ia pun melanjutkan pendidikan magisternya di Columbia University dengan jurusan Public Relation. Hebatnya lagi pendidikan S2 yang ditempuhnya itu merupakan hasil beasiswa dari pemerintah, yaitu LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Konon, beasiswa ini memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi untuk didapatkan.

Selama menjalani pendidikan master di New York, perempuan yang kini tengah menanti kelahiran anak pertamanya tersebut pernah menorehkan beberapa prestasi pula. Tasya tampak beberapa kali tampil sebagai peserta maupun pembicara dalam forum-forum besar yang diselenggarakan oleh PBB.

Emma Watson

Karir gemilang seorang Emma Watson, tentunya bukan lagi isapan jempol belaka. Ia pernah meraih beragam penghargaan, antara lain Saturn Award, Best Performance In A Feature Film, Best Young Actress, Best Movie Actress, Best Female Performance, Best Actress, Best Female Film Star (Gold), Best UK TV Actress, Best Fantasy Actress dan Performance Of The Year.

Meski demikian, pemeran Hermione dalam sekuel film Harry Potter ini tetap menomorsatukan pendidikannya. Lima tahun lalu, Ia berhasil memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sastra Inggris di Brown University.

Berkat prestasinya itu, Emma juga terpilih sebagai duta PBB termuda yang berfokus pada hak-hak perempuan. Ia memfokuskan misinya tersebut pada bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan untuk kaum perempuan di Bangladesh dan Zambia.

James Franco

Selama hampir 20 tahun, James Franco telah membintangi puluhan judul film dan serial televisi. Terhitung, sudah lebih dari 100 judul film dan 28 serial televisi yang telah James Franco bintangi sejak 1997. Ia pun telah dinominasikan untuk 112 penghargaan bergengsi, serta berhasil memenangi 33 penghargaan dari berbagai nominasi tersebut.

Bila melihat deretan film yang pernah dilakoni, James Franco sekilas tampak begitu jenaka. Misalnya saja ketika ia memerankan tokoh David Skylark dalam film “The Interview”. Kesan jenius mungkin agak jauh dari image dirinya selama ini. Tapi kata pepatah, don’t judge a book by it’s cover.

Ya, ternyata aktor tampan ini juga sangat berprestasi di dunia pendidikan. Bahkan julukan ‘pemburu gelar’ pernah disematkan orang-orang padanya. James memang memiliki banyak gelar akademik dari universitas ternama. Semisal S1 bidang bahasa Inggris dari UCLA, gelar S2 magister dari Columbia University, dan kandidat doktor dari Yale University.

Selain bermodalkan otak yang ‘encer’, menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi nyatanya membutuhkan banyak dana. Demi bisa senasib dengan artis-artis di atas, perencanaan keuangan untuk mengenyam bangku kuliah juga perlu dilakukan.