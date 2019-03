JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) yang baru saja resmi meluncurkan new Ertiga Sport, sudah langsung memberikan diskon untuk varian model terbarunya tersebut. Tak tanggung-tanggung diskon yang diberikan mencapai 2 digit.

Berdasarkan informasi yang didapat, beberapa tenaga penjual membenarkan kabar tersebut, dimana dilernya menawarkan new Ertiga Sport dengan diskon cukup besar, bahkan angka diskonnya mencapai belasan juta. "Diskon cukup besar pak, sekira Rp11 juta-an," ungkap tenaga penjual kepada Okezone, jumat malam (22/3/2019).

Sales Director Suzuki, Makmur sendiri mengungkap bahwa diskon yang diberikan kepada konsumen merupakan hal biasanya yang dilakukan banyak diler berbagai merek. Pemberian diskon sendiri dilakukan diler dan Suzuki hanya memberikan program kepada jaringan diler dari setiap produk yang diluncurkan.

"Diskon itukan kebijakan para diler, kalo kita hanya memberikan program terkait produk baru yang diluncurkan," katanya saat peluncuran Suzuki New Ertiga Sport di Jakarta.

Varian terbaru All New Ertiga ini memiliki 11 fitur terbaru. Tampilannya eksteriornya juga lebih gahar, karena mengusung konsep sporty. "Pembaruan fitur membuat All New Ertiga Suzuki Sport terlihat lebih agresif dan selaras dengan tren otomotif sehingga memberikan kebanggan dan keistimewaan tersendiri terhadap pemiliknya

Pada bagian eksterior, All New Ertiga Suzuki Sport dilengkapi tambahan body kit seperti upper & lower front grille, front under spoiler, side under spoiler (right & left), rear upper spoiler, dan rear under spoiler. Penambahan tersebut dilengkapi emblem Suzuki Sport di buritan yang semakin memperkuat citra sporty pada mobil ber-tagline "Kebanggaan Keluarga" ini.

Suzuki new Ertiga Sport ditawarkan dengan dua tipe transmisi manual yang dibanderol dengan harga Rp241 juta dan matik Rp251,5 juta.

(muf)