JAKARTA - Peluncuran Suzuki all new Ertiga Sport langsung dilakukan di tiga kota besar yakni Yogyakarta, Palembang dan Bandung, setelah peluncuran perdananya di Jakarta.

Peluncuran Suzuki all new Ertiga sport sendiri dilakukan di Yogyakarta, yang berdasarkan data penjualannya, kota gudeg ini berhasil menyumbangkan angka penjualan all new Ertiga sebesar 22 persen dari total penjualan semua model secaara regional.

“ Peluncuran regional varian terbaru edisi sport ini kami lakukan bersamaan di beberapa kota dengan kontribusi penjualan All New Ertiga terbanyak, salah satunya di Yogyakarta. Dengan hadirnya varian tertinggi dari All New Ertiga, pastinya pelanggan setia Suzuki Semakin Bangga, Semakin Istimewa,” ujar Setiawan Surya 4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales.

Dari segi penjualan wholesales selama tahun 2018, Suzuki berhasil membukukan penjualan tipe Ertiga sebanyak 32,594 unit di pasar domestik dan memberikan kontribusi penjualan nasional sebanyak 28% kepada penjualan wholesales Suzuki. Penjualan All New Ertiga di Kota Yogyakarta juga meraih hasil positif hingga berkontribusi sebanyak 22% terhadap penjualan Suzuki di Yogyakarta.

Selain Yogyakarta, Suzuki all new Ertiga juga memiliki kontribusi besar di kota Bandung, . Penjualan All New Ertiga di kota Bandung juga meraih hasil positif hingga berkontribusi sebanyak 11% terhadap penjualan Suzuki di kota Bandung.

“Bandung merupakan salah satu Kota dengan capaian penjualan All New Ertiga terbesar secara nasional. Hal ini menjadi alasan kuat bagi kami untuk menghadirkan All New Ertiga Suzuki Sport kepada keluarga setia Suzuki di wilayah ini. Selain menjawab kebutuhan pelanggan akan LMPV yang lebih sporty, varian terbaru ini tentunya membuat konsumen Semakin Bangga, Semakin Istimewa,” ujar Donny Saputra, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales.

Hadirnya all new Ertiga Sport, Suzuki menargetkan peningkatan penjualan menjadi 24 persen. “Kita harapkan Suzuki all new Ertiga Sport dapat mencapai target penjualan sebanyak 24% dari total penjualan All New Ertiga,” ujar Andy Wijaya, General Manager PT Nusantara Jaya Sentosa.

Tak terpaut jauh dengan Yogyakarta yang menyumbangkan penjualan mencapai 22 persen, Palembang juga menjadi kota dengan penjualan Suzuki all new Ertiga Sport yang cukup besar yakni mencapai 20 persen.

“Sebagai salah satu kota penyumbang penjualan All New Ertiga terbesar, Palembang merupakan salah satu kota terpilih untuk meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport. Varian ini hadir untuk menjawab kebutuhan pelanggan, terutama yang berdomisili di Palembang dan menginginkan LMPV bergaya sporty agar dapat mengekspresikan diri mereka dan Semakin Bangga, Semakin Istimewa,” ujar Harold Donnel, Head of 4W Brand Development & Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales, dalam keterangan resmi yang diterima Okezone.

Dengan hadirnya Suzuki all new Ertiga Sport, Suzuki Palembang menargetkan kenaikan mencapai 21 persen dari total penjualan regional seluruh model Suzuki yang dipasarkan.

Sebagai informasi Suzuki all new Ertiga memiliki 11 ubahan fitur terbaru, dari sektor eksterior penambahan perangkat terbaru diantaranya, Lampu DRL yang terpasang di frame foglamp bagian bawah, Desain spoiler baru bagian bawah, Side skirt bagian samping, Desain baru Spoiler belakang, Defoger untuk membantu visibilitas kaca belakang tidak mengembun, Kamera belakang, Under spoiler belakang yang secara fungsi mirip diffuser, Emblem khusus Suzuki Sport.

Sementara di bagian interior, tampilannya juga sporty dengan dominasi warna hitam, baik dasbor, jok, panel instalasi, dan trim door. Selain itu, head unit touch screen 6,8 inci dengan garnish I/P center memberikan akses hiburan melalui fitur-fitur yang terintegrasi pada gawai pengemudi, seperti web link, radio (AM/FM), MP3, WMA, USB, Waze, Spotify, bluetooth audio, dan bluetooth phone call.

All New Ertiga Suzuki Sport terbagi dalam dua transmisi, manual 5 percepatan dan automatic 4 percepatan. Harga transmisi otomatis dibanderol Rp251,5 juta dan yang manual Rp241 juta on the road wilayah Jabodebek.

