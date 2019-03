NEW DELHI - Toyota berencana akan menjual Suzuki all new Ertiga di beberapa negara, kerjasama kedua produsen ini telah menjadi kesepakatan untuk bersaing di pasar global.

Posisi Suzuki all new Ertiga yang akan dijual Toyota dipastikan akan menjadi mobil premium dimana kelasnya akan berada tepat dibawah Innova. Jika membandingkan dengan pasar Indonesia, maka Ertiga akan menjadi model yang lebih mewah dan berada di atas Avanza.

Melansir dari Rushlane, Toyota akan memposisikan Ertiga sebagai MPV premium, selain itu fitur yang telah tersemat dari produsen Suzuki akan mendapat beberapa tambahan fitur baru yang melengkapi fitur standar yang ada. Sayangnya Toyota tidak mengungkap fitur apa saja yang akan disematkan Toyota pada Ertiga.

Hadirnya Toyota Ertiga yang berada di bawah Innova merupakan strategi yang dilakukan Toyota ditengah gempuran model MPV lain dimana Toyota cukup kewalahan dengan jajaran produk yang bermain di kelas sama. Seperti Mahindra yang meluncurkan Marazzo, Hyundai bekerjasama dengan Tata Motors mengembangkan MPV delapan penumpang yang semuanya bertarung menghadang Toyota Innova.

Toyota memanfaatkan kerjasama yang telah terbangun dengan Maruti Suzuki di India. Dimana pertukaran model dilakukan yang menguntungkan keduanya, dimana Toyota membutuhkan Suzuki yang dikenal handal dalam pengembangan mobil kompak.

Sedangkan Suzuki akan memanfaatkan Toyota yang dikenal handal dalam pengembangan elektrifikasi mobil ramah lingkungan. Keduanya akan menyasar beberapa pasar di banyak negara dan saling melengkapi.

(muf)