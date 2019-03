JAKARTA - Kehadiran Suzuki all new Ertiga Sport tak bisa dipungkiri bagian dari terjadinya persaingan yang semakin ketat di kelas kendaraan model keluarga yang saat ini masih di dominasi oleh Mitsubishi Xpander.

Tak ayal persaingan di kelas kendaraan MPV dengan tipe tertinggi semakin keras, dimana Ertiga memiliki vairan sport, juga model yang sama juga lebih dulu memasarkan Xpander dengan model sport. Keduanya pun memiliki banderol yang tak terpaut jauh.

Berdasarkan harga resminya, Suzuki all new Ertiga sport dipasarkan dengan harga Rp251,5 juta sedangkan Mitsubishi Xpander sport dibanderol Rp252,2 juta. Suzuki all new Ertiga sport sedikit lebih murah dengan selisih Rp700 ribu.

Selisih harga tersebut, Suzuki all new Ertiga sport hadir dengan ubahan eksterior yang tak kalah ciamik tampangnya dengan Mitsubishi Xpander.

Selain tampilan, Suzuki all new Ertiga sport telah menggunakan lampu utama dengan projector, sedangkan Mitsubishi Xpander masih mempertahankan lampu halogen. Secara visibilitas dan kenyamanan, all new Ertiga sport lebih maksimal saat mengemudi di malam hari.

Namun secara dimensi, Mitsubishi Xpander lebih unggul dimana panjang mobil mencapai 4.475 mm dan lebar 1.750 mm, sedangkan Ertiga Sport memiliki panjang 4.395 mm sedangkan lebar 1.735 mm. Secara kalkulasi tentu kabin Xpander jauh lebih lapang dan menjanjikan kenyamanan.

Sedangkan soal sektor pacu, keduanya memiliki kapasitas mesin yang sama, yakni mesin berkapasita 1.5 liter dimana keduanya juga memiliki tenaga yang sama 103 hp namun torsi Xpander lebih besar yakni 141 Nm dibanding Ertiga sport yang hanya 138 Nm. Keduanya memiliki sistem penggerak roda depan.

Dengan selisih yang tarpaut sedikit, pilihan tentu ada pada konsumen, namun keduanya memiliki kekurangan dan keunggulan yang terbilang imbang dengan selisih harga tersebut.

