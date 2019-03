JAKARTA – Kehadiran Honda PCX sepertinya mulai menggugah kenyamanan Yamaha N-Max yang menjadi pioner hadirnya skuter matik badan bongsor di pasar automotif tanah air.

Produsen Yamaha sendiri rupanya tak cukup diam dengan tetap mempertahankan Nmax tanpa ubahan. Mengingat Honda memanfaatkan kejenuhan desain dari Nmax yang hingga kini belum melakukan peluncuran model barunya.

Namun kabar baiknya, Yamaha diperkirakan tengah mempersiapkan generasi terbaru untuk Nmax. Rencana tersebut diketahui dari situs resmi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dimana terdapat kode SG yang tertera pada situs tersebut.

Menyamakan kode yang terdapat pada situs Samsat, SG merupakan kode mesin yang digunakan Yamaha pada model Nmax. Petunjuk tersebut memperkuat dugaan Yamaha tengah siapkan generasi terbaru skuter matik bongsornya meluncur ke pasar automotif tanah air.

Pada situs tersebut, tertera terdapat dua kode SG AT dan SG56A AT yang keduanya juga muncul harga berbeda dimana SG56 AT dibanderol Rp23,9 juta dan SG56 AT sebesar Rp21 juta.

Sayangnya produsen berlogo trisula tersebut, masih enggan membagi informasi terkait adanya kode SG pada situs Samsat. "Kita belum tahu, terkait rencana tersebut, kalaupun ada kabar peluncuran kita pasti akan informasikan," ungkap sumber Yamaha yang dihubungi Okezone, Selasa (26/3/2019).

Sebagai informasi, Yamaha meluncurkan generasi pertama N-Max pada 2015, dan banderol skuter matik gambot itu antara Rp20-23 juta. Hadir dengan mesin kapasitas 150 Cc, N-Max menjadi skuter matik laris matik bak kacang goreng di pasar sepeda motor nasional.

(muf)