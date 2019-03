KARAWANG – Memenuhi pasar ekspor yang kini tengah digenjot pemerintah, turut membuka langkah Honda untuk melakukan ekspor Honda Brio yang perdana diproduksi khusus untuk pasar luar negeri.

Namun langkah ini bukanlah hal baru bagi PT Honda Prospect Motor yang saat ini tengah memperingati hari jadinya ke-20 di Indonesia. HPM memulai produksi mobil pertamanya pada tahun 2003 setelah mendirikan pabrik di Karawang.

Untuk memenuhi permintaan produk Honda yang meningkat di Indonesia, HPM mendirikan pabrik keduanya pada tahun 2012 yang mampu meningkatkan kapasitas produksi menjadi 200.000 unit per tahun.

Saat ini, pabrik HPM memproduksi Honda Brio, Honda Mobilio, Honda BR-V, Honda Jazz, Honda HR-V dan Honda CR-V. Dari tahun ke tahun, HPM juga telah meningkatkan kandungan lokal pada produksinya hingga mencapai 89% pada 2019.

Produksi mobil dari dua fasilitas pabrik Honda tersebut tak hanya memenuhi kebutuhan pasar tanah air saja, melainkan telah memproduksi untuk kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara. Ekspor komponen mobil pertama kali dilakukan melalui PT Prospect Motor sebagai distributor Honda pada tahun 1992 menuju Jepang, Thailand, Malaysia, India, Pakistan, Filipina, Vietnam, Brazil, Argentina, Meksiko dan Taiwan.

Pada 2009, setelah Honda Motor Co., Ltd dan PT Prospect Motor bergabung menjadi PT Honda Prospect Motor, HPM mulai mengekspor mobil secara utuh (Completely Built Up / CBU) dengan model Honda Freed ke Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam. Pada tahun 2019, HPM akan memulai ekspor All New Honda Brio secara utuh ke konsumen di Filipina dan Vietnam, ditandai dengan pelepasan produksi pertama yang dilakukan bersamaan dengan seremoni perayaan ulang tahun HPM ke-20.

(muf)