JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berhasil mempengaruhi pasar automotif nasional hanya dengan cara kekinian. Langkah tersebut dinilai efektif dengan memberikan tagline pada produk sepeda motor roda duanya.

Melalui tagline "keren masa kini" Suzuki dinilai berhasil memposisikan produk skuter matiknya menjadi yang cukup laris di pasaran. Skuter matik Nex II sendiri lahir menyesuaikan kebutuhan kalangan milenial yang disesuaikan dengan promosi yang mudah diserap oleh generasi muda saat ini.

Keberhasilan tagline ini menurut, Yohan Yahya, Sales & Marketing 2W Department Head SIS, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Suzuki dalam cara mengkomunikasikan produk, konten dan brand value ke masyarakat salah satunya melalui tagar #kerenmasakini mendapatkan pengakuan bergengsi di tahun 2019 ini.

"Hal tersebut merupakan pencapaian keberhasilan yang membanggakan atas kerja keras tim Marketing dalam membaca tren yang sedang berkembang serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Terima kasih bagi seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut serta meramaikan dan mengekpresikan dirinya bersama Suzuki #kerenmasakini,” katanya, dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Kamis (29/3/2019).

Suzuki juga menilai tagline yang dilakukan dinilai sebagai saluran promosi satu arah dalam menginformasikan keunggulan produk, namun juga mengajak masyarakat khususnya generasi milenial untuk saling mengekspresikan diri dengan menunjukan #kerenmasakini versi mereka sendiri.

Dengan keberhasilan tersebut, Suzuki menempati posisi ke-3 di kategori The Best Influencer Marketing implementation in Private Sector. Lebih membanggakan lagi, Suzuki juga menjadi satu-satunya perusahaan APM sepeda motor di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan tersebut.

(muf)