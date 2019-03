MANADO – Menjawab penantian pencinta skutik besar di Manado, PT Daya Adicipta Wisesa (DAW) selaku main dealer motor Honda di Sulawesi Utara meluncurkan Honda Forza sebagai ikon prestisius yang memiliki tampilan desain mewah dan sporty dalam event Honda Premium Matik Day di Mega Mall Manado pada Sabtu 30 Maret 2019.

Motor yang sudah diperkenalkan oleh PT Astra Honda Motor (AHM) pada akhir 2018 ini hadir untuk memberikan kenyamanan dan kebanggaan tertinggi bagi pencinta skutik di Tanah Air.

Skutik premium Honda Forza didukung performa kelas atas mesin 250 cc berpendingin cairan. Posisi berkendaranya memanjakan pengendara dengan kenyamanan tingkat tinggi karena diperkaya fitur canggih masa kini yang menunjang gaya hidup modern.

Kemewahan tampilan Honda Forza terlihat dari setiap lekukan bodi yang dihadirkan. Kesan sporty dan agresif pun terlihat melalui desainnya yang sedikit menajam di sejumlah area bodi. Penyematan teknologi lampu LED di semua titik pencahayaan pun semakin memperkuat kesan canggih dan prestisius.

Pertama di kelasnya, Honda Forza hadir dengan fitur terbaik yaitu electrical adjustable windscreen sebagai pengatur ketinggian windshield sehingga membuat pengalaman berkendara semakin nyaman dan menyenangkan.

Motor skutik yang dinobatkan sebagai Rookie of the Year pada ajang penghargaan Otomotif Award 2019 di Jakarta ini juga dilengkapi Honda Selectable Torque Control (HSTC) sebagai pengontrol traksi sepeda motor yang berfungsi mencegah terjadinya ban slip.

"Kebanggaan memiliki skutik premium ini diperkuat melalui fitur kombinasi digital panelmeter yang informatif dan lengkap dengan aksen krom mewah di sisi spidometer," ujar Marketing Division Head PT DAW Handi Tanuberata.

Menurut Handi, Honda Forza hadir untuk memberikan kesenangan dan kebanggaan tertinggi bagi para pecinta motor di Indonesia, khususnya penggemar skutik. Motor skutik premium ini akan memberikan percaya diri yang tinggi saat dikendarai.

"Desainnya yang merah dilengkapi dengan fitur terkini serta performa yang tinggi dikelasnya membuat kami optimis bahwa Honda Forza akan menjadi pusat perhatian bagi para pecinta motor skutik besar," kata Handi.

Desain mewah dan prestisius dari Honda Forza dilengkapi kombinasi digital panel meter yang memiliki informasi lengkap seperti indikator HSTC, indikator perawatan, trip meter, indikator konsumsi bahan bakar, kecepatan, dan RPM. Model global skutik besar Honda ini mengusung mesin berperforma tinggi di kelasnya 250 cc SOHC liquid cooled PGM FI dengan tenaga maksimum 17,3 kW/7.500 rpm.

Kenyamanan berkendara pada Honda Forza hadir dengan disematkannya ban tubeless ukuran 120/70 dengan ring 15 M/C untuk ban depan dan 140/70 dengan ring 14 M/C untuk ban belakang. Pada bagian pengereman, skutik besar ini dilengkapi cakram depan dan belakang yang menggunakan sistem ABS 2 Channel.

Pada bagian tata cahaya, skutik besar ini telah menggunakan LED yang tersemat di semua titik pencahayaan mulai dari lampu depan, lampu belakang dan lampu yang terdapat pada cover spion, selain memberikan pencahayaan lebih baik, penggunaan teknologi ini membuat tampilan semakin mewah.

Model ini juga dilengkapi Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan alarm antimaling dan Answer Back System. Untuk mendukung mobilitas tinggi pengendaranya, Honda Forza juga dilengkapi DC socket pada rak bagian depan.

Guna mendukung pengendara dalam memberikan sinyal kepada pengendara di depannya, skutik besar ini telah dilengkapi fitur pendukung passing lamp dan lampu hazard untuk keadaan darurat. Ukuran U-box yang ekstra besar dapat menyimpan dua helm dan barang bawaan lainnya.

Honda Forza tersedia dengan tiga warna eksklusif yaitu Pearl Horizon White, Sword Silver Metallic, dan Mat Gun powder Black Metallic yang dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Sulut Rp81.900.000.

Dengan harga OTR tersebut, Handi optimis bisa terjual 10 sampai 16 unit per bulan karena peluang pasar di Sulut cukup bagus berkaca dari penjualan Honda PCX yang melampaui target penjualan tahun lalu.

"Saat ini sudah ada dua unit yang terjual dan empat unit inden," ucap Handi.

Menemani Honda Forza, di segmen skutik All-New Honda Scoopy terpilih juga sebagai Best Medium Retro Skutik, dan Honda PCX Hybrid menjadi Best Medium Skutik 150 cc. Sementara di segmen sport, Honda CRF250RALLY dinobatkan sebagai Best High Dual Purpose, Honda CRF150L sebagai Best Low Dual Purpose.

