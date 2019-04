JAKARTA - Ditengah persaingan ketat kendaraan jenis multi purpose vehicle, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) patut berbangga hati dengan pencapaian Ertiga yang menyabet gelar sebagai mobil terbaik 2019.

Penghargaan ini dinilai Presiden Direktur SIS Seiji Itayama yang melihat gelar yang didapat Suzuki Ertiga merupakan penghargaan tertinggi dari konsumen terhadap Ertiga yang menjadi model kepercayaan keluarga Indonesia.

“Sebuah kehormatan bagi kami karena All New Ertiga dianugerahi Car of The Year 2019. Terima kasih kepada pelanggan setia yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan untuk Suzuki Indonesia. Penghargaan ini tidak hanya membuat kami bangga, tetapi juga bukti komitmen Suzuki untuk mempersembahkan Low MPV yang memiliki kapasitas banyak, nyaman, dan value for money untuk masyarakat Indonesia,” ungkapnya dalam siaran resmi yang diterima Okezone, Senin (1/4/2019).

All New Ertiga dinilai mampu mengedepankan kemewahan dan kenyamanan, sehingga menjadi daya tarik dari sisi eksterior dan interior. Fitur-fitur seperti ISOFIX, ventilated cup holder, dan kabin yang luas di All New Ertiga-pun mengedepankan kebutuhan konsumen. Selain itu, All New Ertiga juga dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen dari segi harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang terjangkau.

Selain itu All New Ertiga, PT SIS juga mendapat penghargaan “The Best Crossover” untuk New SX4 S-Cross. Mobil yang meluncur pada November 2017 ini merupakan penyegaran dari seri sebelumnya untuk konsumen yang menginginkan kepuasan berkendara khas sedan serta ketangguhan SUV. Penghargaan ini semakin memantapkan identitas New SX4 S-Cross sebagai mobil crossover yang stylish, premium dan juga tangguh.

“Komitmen kami tentu tidak hanya berhenti di sini saja. Kami akan meningkatkan kualitas produk-produk Suzuki menjadi lebih baik lagi. Sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi mobil “Kebanggaan Keluarga” Indonesia,” tutup Itayama.

(muf)