BEIJING - Sedikitnya 30 petugas pemadam kebakaran tewas setelah ratusan orang dikirim untuk mengatasi kebakaran hutan di pegunungan terpencil di provinsi Sichuan, China barat daya.

Kementerian Darurat China mengatakan sekitar 700 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, yang terjadi pada Sabtu di ketinggian sekitar 4.000 meter di Kabupaten Muli.

Tim penyelamat telah menemukan 30 mayat petugas pemadam kebakaran yang sebelumnya dinyatakan hilang, kata kementerian itu dalam akun resmi Weibo mengutip Channel News Asia, Selasa (2/4/2019).

Pemerintah setempat kehilangan kontak dengan 30 petugas pemadam kebakaran pada Minggu sore setelah angin berubah tiba-tiba menjadi "bola api besar".

Rekaman yang ditayangkan oleh stasiun televisi CCTV menunjukkan gumpalan asap yang berasal dari daerah pegunungan yang berhutan.

Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang menyampaikan instruksi untuk menanggapi keadaan darurat.

