GUWAHATI - Seorang polisi lalu lintas di India menjadi sensasi di media sosial setelah terekam kamera menjalankan tugasnya dan tidak meninggalkan posnya di sebuah persimpangan yang sibuk di tengah hujan deras yang mengguyur. Polisi itu bahkan terlihat tidak mengenakan jas hujan saat mengatur lalu lintas.

Sebuah klip video pendek yang dibagikan oleh kepolisian negara bagian memperlihatkan seorang polisi di Kota Guwahati, timur laut India, menantang cuaca buruk sementara dia mengarahkan lalu lintas. Tanpa jas hujan, petugas terlihat berjaga di posnya, tampaknya tidak terpengaruh oleh hujan lebat.

“Dedikasi adalah nama-mu! Kami salut kepada AB Constable Mithun Das (Basistha PS) dari @GuwahatiPol, atas pengabdiannya yang luar biasa terhadap tugas dan menunjukkan kepada kita bagaimana dedikasi dapat mengubah badai menjadi percikan air. Kudos! ” Tulis polisi negara dalam tweet-nya sebagaimana dilansir RT, Selasa (2/4/2019).

Dalam wawancara dengan Hindustan Times, Das mengatakan bahwa dia basah kuyup mengatur lalu lintas karena seorang rekan kerjanya datang terlambat.

