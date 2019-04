TOBASA – Menteri Pariwisata Arief Yahya menjejakkan kaki di The Kaldera, Kamis 4 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah serangkaian sambutan, Menpar dan rombongan langsung menuju ke The Kaldera Hill untuk santap siang Toba Gastronomy Show. Makanan untuk para tamu, dihidangkan OPCO Indonesia.

Menurut Chef OPCO Indonesia, Taufan, untuk para tamu VVIP disediakan minuman khusus, namanya Blackin Cool. Menpar ditemani Ketua Tim Percepatan Nomadic Tourism Waizly Darwin, Kepala Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo, dan tamu undangan lainnya.

“Ada dua jenis minuman yang kami sediakan. Khusus tamu VVIP seperti Pak Menteri, kami meeyediakan Black In Cool. Ini minuman yang segar. Rasanya agak sedikit spicy, karena kita menggunakan ginger (jahe) sebagai salah satu bahannya,” terang Taufan saat sedang menyiapkan minuman.

Black In Cool menjadi kuliner pertama yang dicoba Menpar di The Kaldera. Dijelaskan Taufan, Black In Cool sangat cocok untuk menemani kuliner yang disantap para tamu undangan. “Menunya banyak beef. Dan minuman ini sangat cocok menjadi pendamping,” katanya.

Sedangkan untuk tamu undangan lainnya, minuman yang dihadirkan adalah Herbs Nusantara.

“Minuman untuk tamu lain, kita sajikan Herbs Nusantara. Sesuai namanya, minuman ini terbuat dari berbagai rempah-rempah nusantara. Aromanya sangat khas nusantara. Dan menjadi salah satu bukti kekayaan kuliner tanah air,” katanya.

Untuk makanan, menurut Taufan, dihidangkan sesuai pesanan para tamu undanga. “Konsep yang kita berikan adalah Fine Dinning. Semua makanan yang kita hidangkan seauai dengan pesanan para tamu. Seperti mereka memesan di hotel berbintang,” katanya.

Agenda Menpar di The Kaldera sendiri sangat padat. Ia dijadwalkan meninjau fasilitas di The Kaldera yang telah dibangun Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT). Seperti The Kaldera Plaza, Amphitheater, Bell Tent, dan lain-lain.

Menteri Pariwisata Arief Yahya memberikan acungan jempol untuk OPCO Indonesia. Menurutnya, OPCO mampu membuat masakan nusantara menjadi luar biasa.

“Terima kasih buat OPCO yang sudah menghadirkan masakan nusantara dengan citarasa luar biasa. Semakin luar biasa karena view yang disajikan The Kaldera Hill sangat indah. Ada view Danau Toba,” katanya.

(ris)