CHUNCHEON – Sebanyak 4.000 orang harus mengungsi imbas kebakaran hutan yang melanda wilayah pesisir laut Korea Selatan pada Kamis malam.

Kebakaran lapor Asia Times, Jumat (5/4/2019) telah menewaskan satu orang dan 11 lainnya luka-luka.

Berita televisi menunjukkan api berkobar di perbukitan di Provinsi Gangwon. Sementara para petugas pemadam terlihat berjuang untuk memadamkan gedung yang terbakar.

Petugas juga memadamkan api dengan menggunakan helikopter.

Kebakaran dilaporkan berdampak pada lima kota dan kabupaten di Gangwon.

Pihak berwenang menyebut bencana kebakaran saat ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Imbas kebakaran juga membuat jalur kereta api di wilayah itu dihentikan dan sekolah ditutup.

Hampir 900 mobil pemadam kebakaran dikerahkan, dan 13.000 petugas penyelamat, termasuk militer dan polisi, telah bekerja untuk memadamkan api dan membantu evakuasi.

This is devastating... this is in Gangwon, Korea. More than 10k people have been evacuated and there’s already 2 death and 11 injuries. I pray for everyone affected by the fire, please be safe πŸ˜žπŸ™πŸ»#PrayForKorea



pic.twitter.com/kPGUB2qP4e β€” π™°πš—πšπš›πšŽπšŠ ✈️ πš π™Έπ™Ώ πš†πšŽπš–πš‹πš•πšŽπš’ 🏟 (@JustinxBangtans) 5 April 2019