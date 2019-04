JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) dinobatkan sebagai perguruan tinggi terbaik ke-80 tingkat dunia yang memberikan dampak luas bagi sosial dan ekonomi bangsa melalui aktivitas penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat.

Pemeringkatan tersebut dilakukan oleh lembaga pemeringkatan perguruan tinggi bergengsi dunia Times Higher Education (THE) dalam daftar World University Impact Rankings.

Rektor UI Muhammad Anis mengatakan, dinobatkannya UI masuk dalam daftar 80 dunia ini merupakan suatu pencapaian besar. Anis menjelaskan, prestasi ini juga menunjukkan bahwa UI semakin dikenal masyarakat global. UI berkomitmen untuk hadir memberikan solusi atas permasalahan bangsa melalui aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

“Pemeringkatan ini juga memberikan gambaran bahwa sebuah perguruan tinggi mampu mendukung pemerintah di dalam pemenuhan SDGs PBB sehingga dapat mendorong semangat para sivitas akademika UI, untuk semakin gencar berinovasi dan berkarya di dunia akademik,” katanya dalam siaran pers kemarin.

Pemeringkatan World University Impact Rankings 2019 ini diluncurkan pada Rabu (3/4) di Korea serta dapat diakses melalui laman https: //www.timeshighereducation.com. Di ketahui, World University Impact Rankings merupakan satu-satunya pemeringkatan yang menilai kinerja universitas berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB atau sustainable development goals (SDGs).

Pemeringkatan ini juga menilai dampak yang diberikan universitas terhadap ekonomi dan masyarakat melalui inovasi dan penemuannya. Pada edisi pertama, pemeringkatan ini melibatkan 450 universitas pada 76 negara di dunia.

Hasil pemeringkatan Univer sity Impact Rankings di dasarkan pada penilaian kinerja perguruan tinggi dalam rangka pemenuhan SDGs yang telah di tentukan oleh PBB. THE mengukur performa UI yang dianggap berhasil, yaitu yang memenuhi SDGs 17- Partnership for the Goals (kemitraan untuk mencapai tujuan); SDGs 3 Good Health and Wellbeing (kehidupan sehat dan sejahtera); SDGs 4 Quality Education (pendidikan berkualitas) dan SDGs 16 Peace, Justice and Strong Institutions (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).

Pengumuman Times Higher Innovation and Impact Rankings yang pertama ini dilakukan di KAIST Korea, 3 April 2019 dan merupakan ajang prestisius yang diikuti universitas ternama, yang memperhatikan perkembangan ke depan dan mem bicarakan di antara nya masalah inovasi, kewirausahaan, dan kecerdasan buatan menuju tercapainya tujuan pem bangunan berkelanjutan PBB.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Kadarsah Suryadi mengaku bangga dengan prestasi yang diraih dengan perguruan tinggi yang dikenal dengan kampus kuning tersebut. Kadarsah menjelaskan, predikat internasional yang diraih UI tidak hanya menjadi kebanggaan kampus itu sendiri, tetapi juga telah membawa nama baik bangsa Indonesia di tengah dunia internasional. Rektor ITB ini pun berharap prestasi yang diraih UI bisa menjadi cambuk bagi kampus lain untuk lebih berprestasi. “Alhamdulillah. Saya ikut bangga. UI telah membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Insya Allah akan menjadi inspirasi bagi semua universitas di Indonesia untuk lebih maju lagi,” harapnya. Wakil Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Asep Saifudin berpendapat, meski dia tidak mengetahui cara penilaian World University Impact Rankings, apa yang diraih UI merupakan capaian yang bagus. Dia mengatakan penilaian yang biasanya dilakukan THE terhadap kampus-kampus dunia boleh dikatakan cukup komprehensif. Hal itu diarahkan untuk kampus-kampus yang bisa disebut Research Intensive University. Artinya penilaian berbobot pada riset, kerja sama dengan industri, internasionalisasi, dampak terhadap masyarakat, selain tentunya pengajaran atau teaching. Akan tetapi, pola pengajarannya pun sudah berkaitan dengan riset dan kasus-kasus industri.