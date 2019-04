JAKARTA - PT Cakra Motor Sport (CMS) sebagai perusahaan pemegang merek baru Ducati di Indonesia, untuk pertama kalinya membuktikan gebrakan awal dengan meluncurkan 4 model Scrambler terbaru.

Model yang diluncurkan diantaranya Scrambler Icon, Ducati Dessert Sled, Ducati Full Throttle, dan Ducati Café Racer. Model terbaru Scrambler tersebut merupakan langkah Ducati Indonesia memenuhi jajaran line up terbaru Ducati di pasar automotif Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen CMS sebagai nahkoda baru Ducati yang akan terus menghadirkan produk-produk terbaru Ducati bagi konsumen di Indonesia.

“Line Up Scrambler Ducati Model Year 2019 memiliki peningkatan dan penambahan dari segi fitur technology dan safety, details design lebih kontemporer dan peningkatan segi kenyamanan bagi pengendaranya. Dengan adanya penambahan fitur fitur ini menjadikan Ducati Scrambler baru semakin mudah dan lincah untuk dikendarai, seperti filosofi nya yaitu Joyful and Fun to ride. It’s a Land of Joy!” Ungkap COO PT. Cakra Motor Sports, Faby Tsui, melalui siaran resminya, Senin (8/4/2019).

Berikut data teknis keempat model Scrambler terbaru:

1. Scrambler Ducati Icon

Scrambler Ducati Icon adalah hasil pertama dari Joyvolution. Dengan mesin baru berkapasitas 803cc, Aluminium dari panel samping baru yang lebih besar, cocok dengan baja dari tangki bergaya teardrop serta desain lampu yang tanpa cacat. Mesin yang dicat hitam, sirip kepala silinder, dan velg yang sesuai jika disandingkan dengan mesin Ducati Scrambler Icon ini memberikan penampilan yang memikat.

2. Scrambler Ducati Dessert Sled

Scrambler Ducati Desert Sled menghidupkan kembali semangat sepeda motor off-road klasik Amerika tanpa menghilangkan esensi Scrambler Ducati. Dengan kerangka merah, kursi baru dengan jahitan yang terkoordinasi warna dan spoked wheel dengan velg hitam, motor ini lebih canggih dari versi sebelumnya.

Desert Sled yang baru juga dilengkapi dengan Mode Off Road Riding yang memungkinkan pelepasan ABS untuk membuat manuver manuver yang dilakukan di “Dirt” atau tanah menjadi lebih liar dan menyenangkan.

Posisi berkendara dan suspensi Kayaba yang dapat disetel juga menjadikan unit ini menjadi lebih Fun untuk dikendarai. Karakter off-road yang kokoh terlihat dari pelindung headlight mesh, high mudguards (dirancang khusus untuk versi ini) dan skid pan engine.

3. Scrambler Ducati Full Throttle

Full Throttle baru terinspirasi dari Flat Track Scrambler dan dikendarai oleh pembalap California Frankie Garcia di 2018 American Super Hooligan Championship. Dengan warna tangki hitam kuning, bagian belakang yang serba baru dilengkapi kursi khusus dan plat nomer berbingkai putih, motor ini memiliki nuansa “Dirt Track” yang sangat kental. Stang rendah - ringan dan ergonomis - spatbor depan kokoh dan knalpot dual-peredam menambah kekhasan Scrambler Full Throttle

4. Scrambler Ducati Café Racer

Dengan corak baru, Café Racer terinspirasi dari Desmo legendaries Ducati 125GP- dan grafis Silver Ice Matt dengan bingkai biru - 17 "spoked wheels dan aluminium bar-end mirror memberikan tampilan motor balap tahun 60-an yang keren, sementara pompa rem depan radial modern memberikan kinerja pengereman yang setara dengan motor sport. Dan masih ada lagi: knalpot dengan dual pipa knalpot, ujung hidung, pemegang lateral (dengan nomor 54 untuk menghormati Bruno Spiaggiari) dan mudguard kokoh adalah referensi yang jelas untuk motor yang meraung di jalan-jalan Inggris di tahun 60-an.

