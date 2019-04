JAKARTA - PLN raih dua penghargaan di ajang Human Resource Excellence Award 2019 yang diadakan oleh SWA Media bekerjasama dengan Lembaga Manajemen – FE Universitas Indonesia.

Penghargaan untuk Manajemen Sumber Daya Manusia ini, diikuti oleh 44 perusahaan, dalam kategori BUMN, Manufactur, Financial Service and Non Manufactur serta Digital, Teknologi dan Startup.

Penghargaan yang diterima oleh PLN adalah untuk kategori : Recruitment Strategic dan Learning and Development Strategy. Hadir menerima penghargaan dari PLN adalah Evie Supriyatni, Vice President Recruitment and Onboarding Development dan Badrul Musthafa, GM Pusat Pendidikan dan Pelatihan PLN.

HR Excellence Award 2019 mengambil tema The Future of HR Management dan diadakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (10/4/2019), dibuka oleh Chief Editor SWA Media, Kemal E. Gani.

Dalam sambutannya Kemal menyampaikan bahwa HR Excellece Award tahun 2019 merupakan penyelenggaran yang ke-10 kali dan selalu bersama FE Universitas Indonesia. Terdapat tujuh kategori yang dinilai sebagai indikator untuk menuju HR Excellence, yaitu : Recruitment Strategy, Learning and Development Strategy, HR Transformation, HR Technology, Retention Strategy, Compensation & Benefit Strategy dan Performance Management.

“Ada 7 kategori yang menjadi penilaian dalam HR Excellence Award kali ini. Program ini penting dilakukan untuk mensupport kegiatan HR Management di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kami berharap agar keberhasilan ini nantinya dapat dijadikan Best Practice bagi perusahaan lainnya” ujar Kemal E. Gani, Chief Editor SWA Media selaku penyelenggara.

PLN meraih kedua penghargaan, yaitu untuk kategori Recruitment Strategic dan Learning and Development Strategy tentunya adalah karena dilandasi oleh kinerja berkualitas yang ditunjukkan PLN dalam pengelolaan human capital atau Sumber Daya Manusia (SDM). Strategi dalam proses rekrutmen, hingga strategi yang dilakukan oleh PLN dalam pendidikan dan pengembangan SDM, menjadikan PLN sebagai salah satu BUMN yang menjadi incaran utama para millennial pencari kerja di Indonesia.

“Penghargaan ini merupakan hasil penilaian dari pihak lain yang menganggap PLN sudah memiliki kinerja baik dalam mengelola dan mengembangkan SDM, yaitu dalam hal strategi rekrutmen dan juga strategi dalam pendidikan dan pengembangan SDM” ujar Dwi Suryo Abdullah, Vice President Public Relation PLN.

(fmi)