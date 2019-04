SURABAYA – Ditengah kondisi penjualan yang diprediksi lesu menjelang pemilu tahun ini, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mampu menorehkan angka penjualan fantastis.

Penjualan terbesar yang mampu dibukukan Suzuki di pasar automotif Jawa Timur terbilang cukup besar, dimana hanya dalam 11 hari, jajaran model Suzuki terjual hingga mencapai 869 unit kendaraan.

"Target selama 11 hari awalnya kita hanya menghitung angka penjualan sebanyak 400 unit namun ekpektasi di lapangan pencapaiannya melebihi target yakni 869 unit yang terjual selama penyelenggaraan GIIAS yang berlangsung di Surabaya," ungkap Makmur, 4W Sales Director PT Suzuki Indomobil Sales dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, (11/4/2019).

Model yang cukup menyumbang penjualan terbanyak berasal dari all new Ertiga yang terjual mencapai 339 unit atau 39 persen dari total penjualnnya. Suzuki mengklaim daya tarik konsumen terhadap Ertiga terbaru tak jauh dari sematan fitur yang semakin lengkap pada tipe GL dan GX. Sedangkan Suzuki new Ertiga Sport yang baru saja meluncur membukukan penjualan sebesar 152 unit.

Selain Ertiga beberapa jajaran model juga turut unjuk pamer diantaranya model Ignis dan Baleno. Namun, dari segi penjualan, Carry Pick Up meraih penjualan terbesar untuk kategori komersial dengan total penjualan sebanyak 198 unit. Ketangguhan performa Carry Pick Up masih menjadi andalan konsumen sebagai kendaraan niaga.

Sementara itu, pada segmen kendaraan penumpang, Ignis meraih penjualan yang tinggi di GIIAS Surabaya 2019. Ignis masih diminati generasi millineal dengan total penjualan 74 unit. Selain All New Ertiga, Carry Pick Up dan Ignis, mobil-mobil Suzuki lainnya seperti Baleno, APV, SX4 S-Cross, dan Karimun Wagon R turut berkontribusi dalam penjualan mobil Suzuki pada GIIAS Surabaya 2019.

Hasil positif ini tidak terlepas dari berbagai penawaran menarik yang diberikan diler PT United Motors Centre dan PT Sejahtera Buana Trada. Tidak hanya dukungan diler, penjualan Suzuki meroket berkat kerja sama dengan beberapa perusahaan leasing yang menawarkan program spesial di booth Suzuki. Selain itu, Suzuki juga mengadakan program test drive untuk konsumen yang ingin merasakan pengalaman mengendarai mobil Suzuki.

