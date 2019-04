JAKARTA - Sejak diluncurkan dua puluh tahun lalu sebagai model Sport Activity Vehicle (SAV), BMW X5 kini telah memasuki generasi keempat yang telah mengaspal di pasar automotif tanah air. Kini generasi terbaru tersebut resmi diluncurkan dengan mengusung tagline the boss.

Generasi keempat BMW X5 merupakan mobil yang telah memiliki predikat sebagai kendaraan rakitan lokal yang dilakukan di pabrik perakitan Gaya Motor Sunter yang berada di bawah Astra Group. Hadir sebagai model yang diimport secara CKD, BMW menawarkan generasi X5 dengan harga yang cukup fantastis yakni mencapai Rp1,4 miliar.

Ramesh Divyanathan, President Director BMW Group Indonesia, menjelaskan, “Generasi pertama BMW X5,pelopor dari semua Sports Activity Vehicle BMW, catatkan sekitar 620.000 unit penjualan di seluruh dunia. Kemudian pada generasi kedua hampir mencapai 730.000 unit, dan terus meningkat pada generasi ketiga hingga capai lebih dari 760.000 kendaraan. Fakta bahwa hingga saat ini lebih dari 2,1 juta unit telah terjual, tunjukkan bahwa BMW X5 sangat penting bagi brand BMW. Di Indonesia, sejak 2014 lebih dari 1300 unit BMW X5 generasi ketiga telah terjual hingga sekarang.

"Pada generasi terkini, All New BMW X5 hadirkan beragam keunggulan dalam hal fungsionalitas dan modernitas, definisikan bahasa desain X baru ketahanan, ketegasan, dan ketepatan. Dirakit di BMW Production Network 2, Gaya Motor, Sunter, All-New BMW X5 tanpa diragukan lagi, akan membawa BMW Indonesia ketingkatan baru pada tahun 2019. Generasi keempat X5 ini diluncurkan di Indonesia dalam satu varian," ungkap Divyanathan dalam keterangan resminya yang diterima Okezone.

BMW X5 hadir dengan inovasi fitur yang diklaim mendukung kekuatan sebuah kendaraan dengan teknologi sport activity vehicle yang menjamin ketangguhan dan pengalaman berkendara di segala medan. Kemampuan teknologi X5 terbaru memungkinkan mobil mampu melibas medan offroad.

Dengan ketangguhannya tersebut, BMW tak melepaskan unsur kemewahan sebagai jaminan kenyamanan untuk konsumen yang telah menebus X5 dengan harga fantastis. Seluruh material berkelas akan menjamin penumpang dan pengemudi nyaman meski X5 tengah melibas berbagai medan.

Mesin BMW TwinPower Turbo 6 silinder baru, dan BMW Live Cockpit Professional. Seluruh fitur ini hadir dalam kokpit mewah nan modern dengan konsep sistem operasi terbaru yang juga akan digunakan di All New BMW Seri 8 dan All New BMW Seri 7.

Semua kelebihan tersebut jadikan BMW X5 generasi keempat ini sebagai kendaraan terbaik di kelasnya, dengan tampilan yang lebih superior serta sistem kontrol yang lebih baik.

(muf)