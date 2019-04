JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacture (YIMM) masih enggan mengungkap kabar kehadiran generasi terbaru Nmax yang saat ini tengah ramai tersebar gambar dan informasinya dari situs Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Sayangnya produsen berlogo trisula tersebut, masih enggan membagi informasi terkait adanya kode SG pada situs Samsat. "Kita belum tahu, terkait rencana tersebut, kalaupun ada kabar peluncuran kita pasti akan informasikan," ungkap sumber Yamaha yang dihubungi Okezone.

Sebuah gambar yang kuat diperkirakan sebagai generasi terbaru Nmax saat ini tengah ramai diperbincangkan para bikers di media sosial. Gambar render dari Nmax terbaru memperlihatkan ubahan yang cukup besar khususnya pada lampu bagian belakang.

Pada bagian depan, Yamaha Nmax akan menggunakan lampu LED untuk pencahayaan day running light. Sedangkan lampu seinnya diterapkan bagian bawah, sehingga tampilan terbaru Nmax mirip seperti model Tmax.

Desain yang cukup terlihat menonjol ubahannya, terletak pada lampu belakang, dimana desainnya sangat mirip dengan model Xmax. Lampu bulat berukuran besar yang menunjang tampilan skuter matik bodi bongsor ini terlihat lebih gambor dan jangkung.

Pada situs tersebut, tertera terdapat dua kode SG AT dan SG56A AT yang keduanya juga muncul harga berbeda dimana SG56 AT dibanderol Rp23,9 juta dan SG56 AT sebesar Rp21 juta. Tentu harga tersebut belum dibebankan beberapa biaya lain seperti pajak dan administrasi kendaraan bermotor lainnya.

