JAKARTA - Sejak diluncurkan pada 19 Februari 2019, PT Nissan Motor Indonesia, membuktikan ketangguhan dan kehandalan MPV premium all new Serena yang menjadi andalannya melalui ajang test drive.

Generasi kelima Nissan all new Serena hadir di Indonesia dengan beberapa ubahan serta mengusung fitur terbaru. Nissan melakukan beberapa tersebut untuk meningkatkan kenyamanan bagi penumpang dan pengemudi.

All New Nissan Serena type HWS Grade yang di coba Okezone, saat membuka pintu cukup mudah, melalui fitur touchless intelligent slide penumpang cukup mengayunkan kaki dibawah pintu sejajar dengan pegangan, pintu mobil pun terbuka otomatis. Sayangnya harus beberapa kali mencoba posisi yang benar karena jika tak sesuai pintu tidak responsif. Selain itu saat mencoba fitur ini kunci mobil juga tak boleh jauh dari sisi pengguna.

Kenyamanan dalam kabin makin terasa lebih lega, terlebih captain seat yang dibalut material kulit didukung dengan sistem pengaturan bergerak maju mundur sejauh 690 mm dan bergerak ke samping kiri kanan dengan jarak 220 mm.

Mendukung kenyamanan penumpang bangku baris kedua, Nissan all new Serena dibekali dengan roof monitor 11 inci untuk menonton hiburan dan ada 7 titik outlet daya USB disetiap kursi.

Bagian pintu bagasi terdapat fitur dual back door yang memungkinkan pintu belakang dapat di buka setengah atau seutuhnya. Half back door (setengah pintu terbuka) ini untuk memudahkan pengguna untuk mengakses bagasi saat tempat parkir sempit.

Meski mengusung label all new, sektor pacu Nissan serena masih tetap mengandalkan mesin MR20 yang menghasilkan tenaga mencapai 150 Ps di putaran 6.000 rpm, dengan besaran torsi mencapai 199 Nm pada 4.400 Nm. Nissan hanya memberikan kenaikan tenaga sekira 3 ps dibanding mesin sebelumnya.

Namun dari sisi teknis, Nissan Serena telah memiliki automatisasi sistem pembakaran di internal mesin. Diatas kertas mobil ini diklaim jauh lebih irit sekira 7 persen dari versi sebelumnya. Konsumsi bahan bakarnya mencapai 17 kilometer per liter.

Di pasar nasional Nissan all new Serena hadir dengan dua tipe pilihan, tipe high way star dan Nissan all new Serena X. Untuk model Serena HWS dibanderol dengan harga Rp465 juta, sedangkan tipe tertingginya X dibanderol dengan harga Rp448 juta.

Nissan juga memberikan garansi suku cadang gratis untuk all new Serena mencapai 4 tahun atau 50 ribu kilometer mana yang tercapai lebih dulu.

(muf)