JAKARTA - PT Nissan Motor Indonesia meski telah resmi meluncurkan generasi terbaru Livina menggunakan basis kendaraan Mitsubishi Xpander, sayangnya pabrikan Jepang tersebut masih enggan mengungkap penjualannya hingga saat ini.

Nissan sendiri mengaku baru melakukan pengiriman pabrik ke diler pada Maret 2019, sehingga peluncuran Livina terbaru yang dilakukan pada Februari, Nissan hanya mengumpulkan surat pemesanan kendaraan dari seluruh konsumennya.

Sayangnya angka pemesanan juga masih tertutup rapat.Terkait inden ke konsumen Head of Communication NMI, Hana Maharani mengatakan bahwa untuk wilayah Jabodetabek menjadi prioritas utama bagi distribusi Nissan all new Livina. Sehingga daftar tunggunya tidak lama.

"Saat ini tipe yang tersedianya VL tapi tergantung varian yang dipilih, pengiriman unit ke daerah juga tentu ga bisa cepat karena ada proses pengiriman yang berbeda jika konsumen tinggal di Jakarta. Di Jakarta sendiri harus dilihat tipe dan warnanya ada ya ada kalau misal ga ada harus nunggu dulu

," ujar Hana di Jakarta.

Untuk varian paling laris dari all new Livina yakni VL atau varian tertinggi dari model Nissan all new Livina, yang dibanderol dengan harga Rp261,9 juta. Model tertinggi ini bahkan tidak diprediksi sebelumnya oleh Nissan yang memperkirakan model terlarinys bukan berada pada varian VL.

Nissan all new Livina sendiri hadir dengan lima varian, dengan harga termurah mulai 198,8 juta dan varian termahalnya mencapai 261,9 juta. Seluruh varian ditawarkan dengan enam warna Putih, merah, hitam, abu-abu, silver, oranye.

(muf)